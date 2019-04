Dos días y dos positivos... (Opinión)

No deja de inquietar que en solo dos días dos ciclistas colombianos hayan sido controlados por sorpresa y ambos hubieran dado positivo por la misma sustancia: EPO. A Járlinson Pantano (Trek) le tomaron la muestra el 26 de febrero y al día siguiente a Wílmar Paredes (Manzana Postobón). La Unión Ciclista Internacional (UCI) ya publicó los resultados y el tema causa estupor.

Y lo causa porque las noticias se producen en el mejor momento del ciclismo colombiano, en los que el mundo de los platos y piñones habla de los pedalistas nacionales, maravillados por lo que han conseguido y con lo que pueden lograr. Lamentable que Paredes, a sus 22 años, ya tenga encima un positivo, una investigación y, seguramente, una dura sanción. Era, porque el equipo ya dio por terminado su contrato, uno de los ciclistas con buen futuro en Manzana Postobón, una escuadra que siempre ha pregonado el juego limpio, que seguía de cerca los movimientos médicos de sus dirigidos y sacaba pecho por su limpieza, pero Paredes traicionó esa confianza.



Y es lamentable el caso de Pantano porque es un corredor curtido, de 30 años, con experiencia, que volvió a correr tras haber sido protagonista de un tratamiento contra la toxoplasmosis, una infección que no lo dejaba obtener buenos resultados.



Hoy, el ciclismo colombiano se vuelve a estrellar contra una pared, contra el enemigo público del deporte en el mundo: el dopaje. En el 2017 el país tembló con los ocho positivos en la Vuelta a Colombia y los dedos índice señalaron la falta de mano dura en el ciclismo local, pero con lo de Paredes y Pantano nos damos cuenta de que el problema no es solo de acá y que esos tentáculos han ido hasta el Postobón, de la categoría Profesional Continental, hasta al Trek, escuadra del World Tour. Colombia es ‘tendencia’ con estos dos casos y los más perjudicados no solamente son Paredes y Pantano, sino los ciclistas nacionales que aspiran, en algún momento, a ir a Europa, correr allá, resolver su vida en equipos extranjeros, porque esos resultados adversos conocidos indicarán que habría que analizar con lupa lo que se va a contratar.



Área técnica...



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

​En Twitter: @lisandroabel