‘Supermán’ es el que tiene que volar alto (Opinión)

Miguel Ángel ‘Supermán’ López es, de los 11 ciclistas colombianos que arrancaron en la Vuelta a España, el máximo favorito para disputar el título. Si bien suenan los nombres de Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Esteban Chaves, López es la gran carta. Y lo es porque Nairo, aunque es ambicioso y quiere ganar, ya tiene este triunfo en su palmarés. Otra cosa es que se juega su prestigio y un contrato para el 2020, pero Quintana no viene bien en los dos últimos años y eso no es un buen respaldo.

Su última victoria en una general fue en la Tirreno-Adriático del 2017 y ese año también fue cuando logró su último mejor resultado en una grande: segundo en el Giro; de ahí en adelante, poco. Viene de correr en el Tour de Francia y López tiene muchos más días de descanso que él.

Lo anterior no quiere decir que Nairo no pueda ganar la Vuelta, tiene como, pero el antecedente lo condena. Miguel Ángel tenía como su gran meta superar el tercer lugar del 2018 en el Giro, fue séptimo, no ganó una etapa y reconoció que no quedó contento. López viene de ser tercero en la Vuelta del 2018 y es una buena oportunidad de subir uno o dos escalones esta vez.



No están Chris Froome ni Tom Dumoulin, los dos casi que imbatibles del lote mundial; Simon Yates no defiende el trono, así que las puertas se le abren a un López que llega con ansias de ganar una grande.



Primoz Roglic es candidato de todos. El esloveno también hizo el Giro, fue tercero y allá la meta era ganarlo. No pudo y ahora se le presenta la oportunidad de la Vuelta. Se pueden contar muchos nombres en el ramillete de candidatos, pero Roglic y López mandan en las quinielas, sus resultados lo dicen. El resto, pues a pelear. Hay hombres de categoría y que pueden aspirar a ganar, pero hoy son ellos dos a los que se les apuntan las máximas opciones.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel