La paradoja de Fernando Gaviria...(opinión)

Fernando Gaviria terminó un 2019 con muchos interrogantes.



Sí, fue el ciclista colombiano del World Tour –la máxima categoría del mundo– que más triunfos obtuvo: 6 etapas, pero eso no es una garantía de que haya ganado el año.

Igualó las victorias del 2018, pero estuvo muy por debajo de lo que hizo en el 2017, cuando obtuvo 13 triunfos –entre ellos cuatro en el Giro de Italia–, y de lo que hizo el año pasado, cuando ganó dos jornadas en el Tour de Francia y fue líder de la competencia de ciclismo más importante del mundo.



Y si bien fue el más ganador del año para el ciclismo colombiano, pues hay que mirar dónde lo hizo, en qué condiciones y a quiénes derrotó. Además, es un embalador, y Colombia se ha destacado por contar con grandes escaladores.



Gaviria triunfó en una etapa en el UAE Tour, en otra en el Giro, dos fracciones de la Vuelta a San Juan y dos del Tour de Guangxi (China), que terminó ayer en la madrugada.



De esos triunfos, cuatro fueron en carreras del World Tour, punto válido, pero sin duda que se esperaba mucho más de él.



Nunca encontró las “piernas”, como siempre dijo. La victoria en el Giro fue por descalificación de Elia Viviani, y las que tuvo en China, pues, allí no contó con grandes rivales, pero hay que sumarlas, la estadística no se puede desconocer.



Este año, Gaviria fue más protagonista por sus retiros. Abandonó el Tour Colombia 2.1 por una infección respiratoria, tras la etapa que terminó en el ‘patio de su casa’, en La Ceja.



Sonó más cuando se retiró del Giro de Italia por un problema de la rodilla izquierda, el mismo que no lo dejó ir al Tour.



Fue a la Vuelta a España a salvar el año, pero tampoco lo hizo y se refugió en China para ajustar dos triunfos de etapa y terminar una temporada en la que no pudo responderle a su nuevo equipo, el UAE Emirates, a él mismo y a sus seguidores.



La vida da revanchas, y Gaviria lo sabe. Vivió un difícil 2019, con el cambio de equipo incluido, pero hay que pasar la página. Solo se espera que para el 2020 mejore, que la llegada de su amigo, el argentino Maximiliano Richeze, y lo que pudo aprender en este 2019 le sirva para recuperar la confianza y para que regresen los triunfos en las mejores carreras del mundo.



Área técnica...



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel