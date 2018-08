Nairo tiene el camino libre para ganar… (Opinión)

Nairo Quintana llegó a la Vuelta a España, como lo dijo: a ganarla. Después de los primeros tres días de carrera y con una etapa con final en montaña, como la de este martes, esa ilusión del boyacense cobra mucha más vigencia, es más real y se palpa. En la Vuelta no están Chris Froome ni Tom Dumoulin, se siente la ausencia de los dos mejores corredores de la actualidad, por lo que el ramillete de candidatos a ganar la ronda española se abrió.

Además de Nairo, arrancaron como candidatazos Vincenzo Nibali y Richie Porte, pero ambos se ‘bajaron del bus’ rápidamente, los dos declararon que no llegaban en su mejor forma y eso se ha confirmado, ya perdieron toda opción de pelear por el título.



Si bien hay hombres peligrosos que, incluso, tienen mejores resultados en el año que Quintana, como Steven Kruijswijk, Emanuel Buchmann, Thibaut Pinot y George Bennett, ninguno le ‘brilla las zapatillas’ al colombiano, pero hay que ganarles en la carretera, esto no es de camiseta, de nombre, es de pedalear, de atacar, de sacar ventajas, de aprovechar su terreno.



Nairo es el corredor cinco estrellas de la Vuelta. Tiene todos los pergaminos, nadie cuenta con sus antecedentes. Ya sabe lo que es obtener la victoria final en la Vuelta y también lo hizo en el Giro. Solo falta que no falle, que sus fuerzas respondan.



El boyacense llega con ‘sangre en el ojo’ después de su lugar 10 en el Tour e integra un equipo que también tiene hambre de triunfo, porque ni en el Giro de Italia ni en el Tour logró meter a uno de sus hombres en el podio.



El trazado tiene montaña, pero, ojo, también una contrarreloj individual de 32 kilómetros, pero hay terreno en el que él puede sacarles diferencias a sus rivales. Sin embargo, no solo es Nairo Quintana el ciclista nacional en el que hay esperanza de victoria; hay que meter en esa bolsa a Urán y a López, que tienen cómo hacer una gran figuración; con ellos se puede soñar con una moñona en esta Vuelta a España, que pinta para festival colombiano.



Área técnica…



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel