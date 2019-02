Nadie tiene ventajas... (Opinión)

El Tour Colombia 2.1 arranca con una contrarreloj por equipos de 14 kilómetros en Medellín, una etapa en la que si bien los equipos no tendrán el material especial, sí es buena para comenzar a marcar algunas diferencias.

Es especial el tramo, lo es porque si hay un equipo que meta 30 segundos a los demás, pues se puede decir que material alguna ventaja. Lo hará porque el recorrido de la competencia nos dice que es poco el terreno en el que se pueda recuperar ese tiempo, pues hablamos de la lucha entre equipos fuertes en estos tramos, como el Sky, Movistar y nosotros, el mismo Astana, que tenemos ambiciones de hacer una buena contrarreloj y pelear el título de la carrera.



El tema del material pareciera algo importante, claro que lo es, pero no contar con los elementos especiales como las bicicletas adaptadas a esta clase de jornadas, pues podría parecer una desventaja. Sin embargo, hay que decir que esa circunstancia especial nos cobija a todas las 28 escuadras que participamos, lo que indica que es para todos, no hay ninguna que se salga del molde.



Así las cosas, pues apelamos a las capacidades innatas de los ciclistas participantes, a ver cuál es el equipo que tiene el mejor golpe de pedal para sacar diferencias que no serán fáciles de descontar. Nos hubiera gustado competir con el material, pero bueno, no se pudo, no se puede, fue consenso entre la organización y los equipos, es lo que hay.



Será buena ver la lucha de los equipos por el primer puesto y lo importante es que el público podrá ver en acción a corredores de talla, a escuadras que generalmente ve en televisión en etapas contrarreloj que solo se pueden observar por televisión.



Columnista invitado...



Hernando Bohórquez*

Para EL TIEMPO