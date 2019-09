Devaluar está de moda... (Opinión)

Ahora que la devaluación del peso frente al dólar acosa la economía colombiana, pareciera que también devaluar logros de los deportistas es una de las malas tendencias.

A propósito de la participación colombiana en la Vuelta a España ya se dice, sin saber cómo quedará, que la prueba carece de importancia por no tener en la lista de competidores a Chris Froome, Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali, Peter Sagan, Geraint Thomas y hasta Egan Bernal.



Nada parece más injusto e incoherente con la realidad, pues sus ausencias obedece a enfermedades o lesiones y otros compromisos en competencias a la par con la Vuelta. Sobran las explicaciones para que uno u otro ciclista no esté aquí o en cualquier otra carrera.



Hay que evaluar en toda su dimensión lo que significan las tres semanas de carrera, 21 etapas y 3.290 kilómetros para superar, además de todas las condiciones topográficas, climáticas y el alto nivel con el que llegan los equipos corredores.



Demeritar la importancia de la Vuelta equivale a preguntarse si la Copa América que ganó el fútbol colombiano en el 2001 sin la participación de Argentina tiene o no el mismo valor que las ediciones anteriores o posteriores de ese torneo.



O si un grand slam de tenis tiene el mismo valor con o sin la presencia o eliminación de Roger Federer, Rafael Nadal o Novak Djokovic. No sobra preguntarse por la validez del torneo profesional de fútbol en Colombia si es que en él no juegan Falcao, James, Cuadrado, etc., etc., e igualmente en el calendario ciclístico nacional si no corren López, Bernal, Quintana, Urán, Chaves. Tenemos que darles el valor a los campeones. Ellos merecen respeto sin tener en cuenta la costumbre de creer que lo que se hace valen menos porque fulano o mengano no estuvo.



Lo cierto es que gane quien gane cuenta el resultado. En el álbum de oro aparecen los nombres de los campeones, no figuran los ausentes y menos las circunstancias en las cuales se obtuvieron los logros.



Hoy vale la pena preguntarse si en la Eslovenia de Primoz Roglic, líder de la Vuelta, o en la España de Valverde, segundo, o en el resto de Europa se están preguntando qué tan valioso sería el triunfo de uno de los suyos en la carrera ante la ausencia de las estrellas.



