Nueva propuesta tecnológica para el ciclismo: se estudia la implementación de un 'airbag' para corredores

El mundo tecnológico no para de hacer propuestas al deporte, y el ciclismo no es una excepción. Últimamente se ha hecho famoso el casco galáctico contrarreloj del Visma, y ahora la próxima revolución puede venir de la mano del "airbag" para el corredor, un elemento que ya se usa en deportes como el esquí o el motociclismo.

El airbag está en pleno desarrollo en el ciclismo y la idea es presentarlo este año, según indica asegura el ingeniero y empresario Bert Celis en Sporza.

Los airbag son utilizados en vehiculos. Foto:iStock Compartir

La recientes caídas, sobre todo la del belga Wout van Aert en A Través de Flandes, con fractura de clavícula y de costillas, ha despertado el debate sobre la poca protección que usan los ciclistas, tan solo portadores del casco.

El citado ingeniero está a punto de proponer al mundo del ciclismo el uso de un "airbag" protector para cuidar con más garantías el cuello, espalda, pecho, cadera y pelvis. Algo parecido a lo que usan desde hace algún tiempo los esquiadores y motociclistas.

Según Celis, el Ineos ha mostrado interés por el invento y le gustaría usarlo a la escuadra británica, sobre todo después del grave accidente que tuvo Egan Bernal.

"Aceptan con gusto un aumento de peso de 500 a 600 gramos, especialmente durante el entrenamiento", asegura.

El airbag consistiría en un cartucho que se puede extraer rápidamente. Una vez que el equipo ha enchufado un cartucho nuevo, se puede volver a la carretera con seguridad, asegura.

Freire: "Cuando exista el airbag lo usará todo el mundo"

Óscar Freire, triple campeón del Mundo, tiene claro que "la tecnología tiene que llegar más al ciclismo".

"Recuerdo que al principio de mi carrera los culottes no llevaban acolchado ni almohadilla por si te caías y yo solía poner entonces como una especie de gasas. Creo que prevenir no está nada mal, y si existe un airbag, ¿por qué no lo vas a utilizar?. Todavía no existe, pero cuando salga todo el mundo lo va a utilizar", asegura el campeón cántabro.

Purito: " Todo por la seguridad en el deporte"

Joaquín "Purito" Rodríguez, 15 años en el pelotón profesional con 2 victorias en Il Lombardía entre otros triunfos, no tiene dudas al asegurar que "por seguridad un airbag para el ciclista debe ser bienvenido".

"Por supuesto, creo que por la seguridad del ciclista, sería fenomenal. En las motos ya existe y el airbag les explota si se caen a 300 por hora y no les pase nada. Habría que controlar el peso del dispositivo y dónde colocarlo, pero todo lo que sea seguridad para el deportista es bueno", comentó.

Pereiro: "El ciclismo ha cambiado, se va más deprisa"

"Cuando yo todavía era infantil y cadete empezaron con el tema del casco y decían que el problema era el calor. Estamos viendo que cada vez las bicis son más rápidas, los corredores van más rápido, y también las carreras. Para mí hay un cambio muy grande en el ciclismo de los años 90 a los 2000", comenta el exciclista gallego.

Pereiro explica que "la velocidad total en las etapas es mucho más alta ahora que antes, y con esto quiero decir que antes había más relajación en las etapas, pero ahora la gran mayoría de las carreras se corren a tope desde que sales hasta que llegas, por lo tanto el riesgo es mucho mayor, más kilómetros y más velocidad".

En conclusión, "estaría bien llevar algún chaleco, un airbag, algo así, pero el problema es si conseguirán hacer algo así que sea transpirable. Una carrera de Moto GP dura 1 hora, en ciclismo estamos hablando de 5 horas en etapas de la Vuelta a España ó Tour de Francia".

"Es una cuestión para que la estudien los ingenieros, y que el ciclista vaya más protegido, no sé si con airbag, si con una coraza de carbono que pese poco ó algún sistema, pero evidentemente sería bueno porque al final hemos evolucionado en todo, pero el ciclista sigue siendo teniendo un tremendo riesgo en las caídas".

EFE