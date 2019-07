No hay aval en Colombia para hacer la Hammer Series

Definitivamente la Hammer Series, prueba 2.1 de ciclismo, no se realizará en Colombia en el 2020, como se había dicho, según decisión concertada entre Coldeportes y la Federación Colombiana de Ciclismo, luego de una reunión este martes.

EL TIEMPO conoció que la organización de la carrera no entregó a tiempo la propuesta para la realización del evento y tampoco hubo un diálogo previo entre los proponentes y la Fedeciclismo.



Coldeportes, después de escuchar a los dirigentes del ciclismo colombiano, le dio la razón a la Federación, quien es la única entidad que puede dar el aval para la realización de competencias en el país.



"El foco principal del encuentro estuvo basado en la viabilidad de organizar el certamen en 2020, lo cual, por cumplimiento de los requisitos exigidos por la UCI en su reglamento, no fue posible dados los tiempos en que fue presentada la solicitud por parte de la franquicia"; señaló el comunicado.



Y agregó: "Hasta el día de hoy, la empresa The Cycling Company tuvo la primera reunión con la Federación Colombiana de Ciclismo, con el propósito de hacer la carrera HAMMER COLOMBIA, debiendo precisarse que la inscripción de eventos 2.1 se venció el primero (1) de Julio de 2019, sin que puedan hacerse excepciones en este sentido por directriz del ente rector del ciclismo mundial".



"La solicitud fue enviada a la Federación hace 17 días, carente de soportes administrativos, financieros logísticos, entre otros, a lo cual se suma que la carrera HAMMER COLOMBIA estaba prevista del 7 al 9 de febrero de 2020, fecha que se cruzaría directamente con los Campeonatos Nacionales y posteriormente con la presentación de equipos del Tour Colombia 2.1 2020 (9 de febrero), carrera que ya fue inscrita con antelación ante la UCI y que se realizará en el departamento de Boyacá, del 11 al 16 de ese mes", señaló.



La Hammer Series es una prueba del ciclismo de ruta con paradas en varios países.

Fue creada en el 2017 y ya es categoría 2.1 en la Unión Ciclista Internacional (UCI), lo que le da la oportunidad de contar con un buen número de equipos y de ciclistas del World Tour.



Esteban Chaves y Egan Bernal fueron algunos de los ciclistas nacionales que promocionaron la competencia, pero debido a lo explicado en la reunión de este martes no se podrá realizar.



La UCI aclaró el tema de la siguiente manera: "Son las Federaciones Nacionales exclusivamente, las que están a cargo de registrar los posibles eventos que se celebran o que quisieran celebrarse en su territorio en el calendario internacional de la UCI.

"Ninguna organización puede pasar por encima de esta regla. Al ser los únicos en este asunto y para poder tomar una decisión objetiva, las Federaciones Nacionales deben recibir de los organizadores interesados un dossier completo de su evento (incluidos datos técnicos y financieros de la organización, así como la lista de los equipos invitados) a más tardar durante el mes de junio del año anterior a la organización del evento.



"De hecho, la fecha límite para la inscripción de los eventos en el calendario UCI es el 1 de julio del año anterior a la organización de la carrera. No se aceptará ningún retraso o inscripción tardía".



