El embalador colombiano Nicolás Gómez logró el título de la prueba de fondo del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta Sub-23, que se disputa en San Juan Argentina, tras los 143 kilómetros de recorrido.

Gómez logró la medalla de oro con tiempo de 3 h, 32 min, 01 s, dejando con la presea de plata al panameño Bredio Ruiz y con el bronce al chileno Vicente Rojas.



Habló el campeón

“Contar con un equipo tan fuerte como el nuestro me dio tranquilidad. Se controlaron los intentos de fuga y al final rematé”, dijo Gómez.



Y agregó: “Gómez y Barboza fueron claves. Ospina y Umba me lanzaron, solo tuve que hacer mi labor. Estoy acostumbrado a este tipo de competencias”.



Ospina terminó de cuarto, Santiago Umba fue séptimo, Juan Manuel Barboza ocupó la casilla 20, mientras que Germán Gómez y Johan Fernando Porras terminaron en los puestos 36 y 47, respectivamente.



“En los Olímpicos de la Juventus no estaba bien preparado y no tuve la suerte de ganar, es un tipo de revancha”, comentó el campeón.



Este domingo se realizarán las competencias élite de varones y damas.



Deportes