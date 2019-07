Hace 25 años, 'Cacaíto' ganó en Val Thorens: donde se define el Tour

Nelson 'Cacaíto' Rodríguez vestía los colores del equipo ZG Mobili, dirigido por el italiano Ganni Savio. Ese 20 de julio de 1994, el ciclista de Manizales ganó la etapa entre Bourg D'oisans y Van Thorens, luego de 149 km, precisamente donde termina la etapa este sábado del Tour de Francia, la que puede dejar a su compatriota Egan Bernal cerca de ganar el título de la competencia de ciclismo más importante del mundo.

Rodríguez no está en el país, pero recuerda muy bien ese momento. Ese día, en la celebración de la Independencia de Colombia, 'Cacaíto' venció en la raya de sentencia al ruso Piotr Ugrumov, quien al final del Tour escoltó en la general al campeón, el español Miguel Induraín. Rodríguez recuerda bien ese momento. Fue su única victoria en el Tour y analizó para EL TIEMPO la subida de 33 kilómetros.



¿Qué puede contar de la subida?



Es tendida, no es un ciento por ciento de rampas fuertes. Hay partes de inclinación del 10 por ciento y un premio del ocho por ciento.- Es larga, eso sí, porque son como 30 kilómetros de para arriba y ya con el trajín de tres semanas, pues debe hacer mella en la salud de los corredores.

¿Ideal para Egan Bernal?

​

Los colombianos no estamos acostumbrado a estas subidas tan tendidas. A nosotros nos gustan son los ascensos duros, con rampas del 12 o de más porcentaje de inclinación. Esta etapa del Tour puede ser complicada por el ritmo que se imponga en la subida. Si alguien pierde el paso muy seguramente no podrá conectar.



¿Qué recomendación hacer?



Hay que comer bien. Uno no se puede confiar. Si un ciclista llega a esa subida sin haber comido seguro que lo pagará. A veces uno no se hidrata bien, advierte que está de la mejor manera, no se cuida y en ese ascenso quedan las fuerzas. La gasolina se echa antes de subir.

¿Qué hace la diferencia en la subida?

​

Eso depende de cómo los ciclistas lo afronten. A veces, si es que hay necesidad de sacar tiempo, pues seguro que subirán a un buen ritmo. Las diferencias son escasas entre los favoritos y eso, sin duda, garantiza que habrá espectáculo. Es que es la última oportunidad que tienen de sentenciar la general.



¿Qué opina de este Tour?

​

Lo que ha hecho Egan es sensacional. La verdad es que ver a un colombiano en esa gesta nos llena de orgullo.



Lisandro Rengifo

Redactor de Deportes

En Twitter: @LisandroAbel