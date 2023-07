Desde hace tiempo se viene manejando la opción de que Miguel Angel López y Nairo Quintana disputen la próxima edición de la Vuelta a España, que arrancará el 26 de agosto.

López corre en el Team Medellín, luego de que el equipo Astana, a finales del 2022, le terminara su contrato, pues su nombre figura en un juzgado de Cáceres, España, que investiga una trama de dopaje llamada Operación Ilex.

Se acaba el tiempo



El corredor boyacense ha sido figura, acaba de ganar la Vuelta a Colombia con sobrados méritos. En esa prueba, obtuvo nueve de 10 victorias de etapa posible, por lo que se confirma su excelente momento.



Desde el Tour de Francia, el exciclista Víctor Hugo Peña advirtió que unos famosos periodistas le habían confirmado que López estaría en el giro ibérico y que el martes se daría a conocer el equipo.

Miguel Ángel López Foto: José Jácome. Efe



“Me dicen que Miguel Ángel López correrá la Vuelta a España. Tres periodistas me preguntaron que si no sabía esa noticia”, dijo Peña, quien cubre el Tour para Espn.



Peña advirtió que los comunicadores le confirmaron que el martes se confirmaría, pero la noticia no se ha dado a conocer.

La verdad

EL TIEMPO habló con Javier Guillén, el director de la Vuelta a España, quien aclaró el tema López y se refirió a la opción de que Nairo Quintana esté en la carrera.



“No sé nada del tema. La organización no tiene conocimiento. Es cuestión de los equipos, no de la misma Vuelta”, dijo Gullén.



Y agregó: “No tiene ninguna restricción por parte nuestra, eso sería de los equipos y la UCI tampoco ha dicho nada, pero no tenemos conocimiento de alguna información como le comentó”.

Nairo Quintana Foto: Instagram: @nairoQuinCo



También se ha manejado la opción de que Quintana haga parte de la Vuelta y Guillén se refirió al caso del pedalista que ya ganó la carrera en el 2016.



“Lo de Nairo es muy similar a lo de López. Los equipos no han dicho nada, no se han referido a eso y la UCI tampoco”, sentenció el Director.



