Nairo Quintana y Miguel Ángel López son dos de las figuras más importantes del ciclismo colombiano en los últimos años, pero sus nombres están manchados, no están hoy en la élite del pedalismo del mundo y han desprestigiado el buen nombre del país.

Quintana fue descalificado del Tour de Francia del 2022 porque en dos de sus exámenes de sangre se le encontró la sustancia tramadol, prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI), pero este hecho no es considerado dopaje porque ese medicamento no está en la lista de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



El nombre de López figura en un juzgado de Cáceres (España), que investiga la trama de dopaje llamada Operación Ilex, de uso y tráfico de sustancias prohibidas.



Quintana y López, entre los dos, tienen 76 victorias y ocho podios en las tres grandes. Sin duda son grandes referentes, pero de un momento a otro, por esos problemas, tocaron fondo.



Hoy, Nairo no tiene equipo, y López, mientras se resuelve su caso, firmó con el Team Medellín, que ha pasado de la categoría World Tour a la Continental. Dos golpes duros para el ciclismo del país.



Expertos consultados por EL TIEMPO coinciden en que los dos están estigmatizados, señalados, con nombres manchados y que el ciclismo del país se ha perjudicado por ese par de escándalos.



“Me gustaría aportar claridad al instante que hay en el ciclismo colombiano. En este momento se vive una cierta amargura por un año tan horrible como el anterior. El accidente de Egan Bernal y los dos problemas de Nairo y de López, pues son tres cosas en tres de los grandes corredores del país que han hecho tambalear los cimientos de ese pedalismo”, le dijo a EL TIEMPO Eusebio Unzué, mánager del equipo Movistar.

Muy fuerte





Javier Guillén es el director de la Vuelta a España y como organizador de una de las tres grandes dice que hay que ceñirse a las circunstancias y defender la limpieza del deporte.



“Las circunstancias son las que son. No puedo entrar en polémicas, pero es claro que nosotros nos regimos por los lineamientos del Movimiento por el Ciclismo Creíble (MPCC). No tenemos nada más que decir como organizadores de carreras, pues siempre estaremos del lado de la limpieza del deporte”, indicó Guillén.



Y agregó: “Todo lo que se son estos debates nunca ayudan a nada a un país. Es claro que positivo no es y menos para el ciclismo colombiano. La verdad es que hay que ir en contra de estas situaciones tan difíciles”, precisó. Guillén fue mucho más claro y fuerte advirtiendo que es normal que el buen nombre de un ciclismo, de un país, se vea

afectado.



“Lo que perjudica es estar en este tipo de debates. Hay que tener cuidado con todo, pero lo clave es que hay que tener extrema dureza con situaciones de este calibre”, sentenció.

Con negra experiencia



Jarlinson Pantano y Julian Arredondo fueron dos de los corredores colombianos que tuvieron la oportunidad de hacer parte del equipó Trek. Arredondo no continuó por problemas médicos, y Pantano dio positivo en el 2020 en la sustancia EPO y fue despedido.



Luca Guercilena es el mánager del Trek y fue de frente cuando se le tocó el tema.



“Hablando en particular de Nairo y de López es claro que no ayudan al movimiento de un país, pero la percepción es que el ciclismo colombiano es estable en resultados y en crear un movimiento juvenil y profesional de alto nivel. Es inevitable que las críticas sean mayores, pero el posible error de un deportista sigue siendo un error y no cambia la percepción de un movimiento interno”, precisó Guercilena.



Enzo Vincenatti es uno de los periodistas italianos de ciclismo más prestigiosos en Europa y advierte que lo que ha pasado es ‘extraño’.



“Nairo tenía en su pasado un problema: ¿por qué usa el tramadol si estaban encima de él? El tema es que dos de los grandes ciclistas del país tienen ese problema. Era mejor que hubieran dado positivo”, dijo.

Los positivo



Casi todos coinciden en que a pesar de lo que ha pasado, el ciclismo colombiano tiene con qué contrarrestar las noticias negativas.



“No es una gran alarma como para repensar el futuro del ciclismo colombiano y su validez. Lo más importante será si Egan será capaz de conseguir su recuperación. Considero que Daniel Martínez, Sergio Higuita, el mismo Rigoberto Urán y Éiner Rubio tienen ciclismo para hacer olvidar los malos momentos”, precisó el español.



Guercilena fue un poco más allá. El italiano se atrevió a aconsejar lo que se debe de hacer en el país para que salgan nuevas figuras y olvidar los malos ratos vividos por los casos de Quintana y de López, que mancharon la buena imagen.



“Creo que el ciclismo colombiano está pasando por una fase de estabilización, después de un periodo de crecimiento y de ‘producción de grandes talentos’; esto ya pasó con el ciclismo australiano y británico”, declaró.



Para Vincenatti, en el país hay corredores con los que se puede pasar la página, sin pensar tanto en los problemas de Nairo y López.



“Hay corredores como Urán, Egan, Higuita, Martínez que pueden sacar la cara, no tienen problemas de ninguna índole. Eso de Nairo y de López son casos aislados y ellos deben responder”, sentenció.

