Nairo e Higuita hablan del problema que los alejó de pelear el podio

Sergio Higuita era tercero en la general de Tirreno Adriático, antes de la etapa de este domingo, mientras que Nairo Quintana ocupaba la quinta posición, pero tras la jornada, ganada por Mathieu van der Poel y en la que Tadej Pogacar sigue de líder, ambos perdieron tiempo y la opción de pelear por el podio.

"Fue un día complicado para mí, fue más una batalla con el frío que con los rivales... La secuencia de esfuerzos sigue siendo un poco difícil, pero a medida que vuelvo a mi ritmo competitivo. Voy a ir poco a poco", dijo Nairo.



Higuita, por su parte, también se vio afectado por el mal clima.



"Venía bien, al lado de los mejores. respondí a los ataques y el clima era bueno, pero la temperatura bajó, llovió y el frío me perjudicó", señaló el corredor del Education First.



Y agregó: "El ritmo era muy alto y no pude bajar al carro para que me ayudaran. La ropa estaba muy mojada y no pude recuperarme del frío. Me he sentido bien, lo digo por los últimos días, y me siendo contento con ese rendimiento".



