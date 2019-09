Nairo y López,  a minimizar el daño con Roglic en la contrarreloj 

El esloveno Primoz Roglic pasa por un momento excepcional. En la Vuelta a España ha mostrado que en la montaña no solo ha aguantado el paso de los escaladores, sino que se ha visto en excelente forma y no ha perdido los minutos que ellos esperaban quitarle para llegar hoy con comodidad a la contrarreloj de 36,2 kilómetros entre Jurançon y Pau, en la que, sobre el papel, no tendrá pierde para llegar al liderato y sacar buenas diferencias sobre sus rivales.

Roglic, de 29 años, no es el líder de la carrera, pero luego de la primera semana y de cuatro llegadas en alto es el gran ganador. Está a 6 segundos de la camiseta roja de Nairo Quintana, y pegado a él, superándolo por 11 segundos, tiene a Miguel Ángel López, mientras que a Alejandro Valverde le tiene 16 segundos.



Tal vez él, su equipo el Jumbo Visma, sus rivales y el mundo del ciclismo no esperaban esa situación tan cómoda.



A Roglic le llegó la hora de poner en su sitio la carrera, de pedalear en busca de un liderato y un buen puñado de segundos –¿por qué no minutos?– para tener un buen colchón de cara al final de la competencia, manejar las diferencias y ganar su primera carrera de tres semanas.



Este año, el líder del equipo Jumbo Visma ha tomado parte en cinco jornadas contrarreloj de manera individual y ha ganado tres: una en la Vuelta a Romandía y dos en el Giro de Italia.



Y, en su carrera, contando desde el 2016, Roglic ha conseguido nueve victorias en esta clase de jornadas. Es un hombre experto y temido.



Nairo y López deben hacer lo mejor que puedan. Cuando se han enfrentado al esloveno siempre han perdido, y por una buena diferencia.

Antecedentes recientes

En el Giro de este año, Roglic superó a López por solo 4 segundos en la primera jornada contrarreloj, de 8 km. En la fracción de 34,5, el ciclista boyacense del Astana cedió 3 minutos, 45 segundos, pero a su favor hay que decir que tuvo un pinchazo. Y en el último esfuerzo individual, de 17 kilómetros, Primoz Roglic le tomó a López 54 segundos.



Quintana se lo ha encontrado pocas veces. Este año se han ido en blanco, pero en el Tour de Francia del año pasado, Roglic, en la contrarreloj de 31 kilómetros, superó a Nairo por 2 minutos, 54 segundos. Luego, en 19 kilómetros, el corredor de Eslovenia aventajó al colombiano por un minuto, 18 segundos.



Hoy todo es a un precio distinto. Nairo y López están más animados, tienen objetivos claros, pero no le van a ganar al favorito.

¿Y Valverde pesa?

El otro tema es Alejandro Valverde. El español es la segunda carta del Movistar en la pelea por el título de la Vuelta. Ha perdido peso, se lo ve más delgado que antes, y eso va en su contra en las jornadas contrarreloj. Extraoficialmente se dice que ha rebajado tres kilos.



¿Por qué influye el peso? Los ciclistas más pesados suelen ser mejores contrarrelojeros porque pueden desarrollar más vatios de potencia neta sobre peso: a grandes velocidades, la diferencia la marcan los vatios absolutos que el ciclista puede desarrollar.



Sin embargo, el murciano de 39 años será superado por Roglic, pero les ganará a Nairo y a López, por lo que ambos pedalistas boyacenses pueden ser tercero y cuarto luego de la fracción de hoy.



Quedarán cuatro llegadas en alto de acá al fin de la carrera, tres de ellas en esta segunda semana, y las opciones de los ciclistas colombianos de obtener el título dependerán de lo que pierdan hoy con Roglic, que tiene cara de salir bien librado de este esfuerzo clave contra el reloj.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel