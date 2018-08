Nairo y su equipo ya muestran sus armas en la Vuelta a España

Tan solo van dos días de competencia en la Vuelta a España y el Movistar Team, comandando por el ciclista colombiano Nairo Quintana, comienza a mostrar las credenciales del favorito para ganar la prueba. Este sábado, Alejandro Valverde se llevó el triunfo en el ascenso al Caminito del Rey, mientras que el boyacense intimidó a sus rivales con varios movimientos dentro del pelotón de favoritos.

Sin lugar a dudas, la escuadra española es la gran favorita para alzarse con la corona. Están en su tierra y tienen la espina atravesada de no haber hecho un buen Tour de Francia, así se hayan subido al podio como el mejor equipo de la prueba, un premio menor.



La etapa de este domingo, ya con carga de montaña, dejó evidenciado que Nairo irá de frente por el título de la competición. Una vez se comenzó a subir hacia Caminito del Rey, el colombiano se puso adelante junto a Valverde. Puso un ritmo importante que, aunque no se crea, sí distanció a algunos de sus rivales. Tiene piernas y sin Chris Froome ni Tom Dumoulin en competencia, las posibilidades de victoria final son reales.

El Tour no salió como quería y tenía ganas de volver a sumar un triunfo después de un par de meses y de volver a ganar aquí en la Vuelta

“De momento, ya tenemos una victoria y hemos cumplido uno de los objetivos que tenía para esta Vuelta. El Tour no salió como quería y tenía ganas de volver a sumar un triunfo después de un par de meses y de volver a ganar aquí en la Vuelta tras no poder estar el año pasado. La Vuelta me encanta. El Giro es muy bonito, el Tour es muy bonito… pero la Vuelta es mi carrera. Soy español y me encanta. Hemos empezado muy bien y toca ir paso a paso. Yo no me descarto ni mucho menos, porque vemos que estoy bien y esto acaba de empezar, pero está claro que nuestro líder debe ser Nairo, y en ningún momento puedo decir que me voy a implicar al 100 por ciento en esa pelea porque puede no ser así”, aseguró Valverde.

Las posiciones de Nairo y Valverde dentro de la clasificación general son idóneas para comenzar a trabajar la carrera de forma muy estratégica. El español es segundo a 14 segundos del líder Michal Kwiatkowski, mientras que el colombiano ya es noveno a 33 segundos de la punta.



Pero hay que mirar esto más detenidamente. De los 10 primeros de la clasificación general, solo Nairo es uno de los candidatos serios a ganar la prueba. Comparado contra el colombiano, Simon Yates está en el puesto 12 a 4 segundos, Thiabaut Pinot es 16 a 10 segundos. Además, Fabio Aru es 19 a 14 segundos, Rigoberto Urán a 15 segundos y Miguel Ángel López es 26 a 21 segundos. Richie Porte, que perdió más de 13 minutos y Vincenzo Nibali, que cedió más de 4 minutos le dijeron ayer a sus aspiraciones de pelear por el podio.

Van solo dos días de competencia y toda la batalla está por venir. Las diferencias aún son mínimos, pero el Movistar Team ya ha mandado una señal de tener potencia en sus piernas para ir por el título. La baraja de rivales se reduce y las ilusiones crecen, más cuando se evidencia que serán una escuadra muy ofensiva.



La idea con la que llegaron Nairo y su equipo a esta competición es muy clara. No quieren salir a especular, ni quieren que otros equipos tomen el mando de la prueba. Desde un principio quieren demostrar que pueden acabar con el poderío del Sky y levantar una corona.



“Arrancamos con motivación, estamos contentos, es un gran equipo, vamos a estar disfrutando de esta vuelta y espero que la afición disfrute también. Esperamos que el equipo pueda estar adelante en lo que sigue de carrera”, fueron las palabras de un Nairo que tiene la camiseta roja de líder de la Vuelta a España entre ceja y ceja, porque quiere volver a ganar la prueba.







