Entrevista: Schachmann, campeón de Paris Niza; Nairo y Egan, de frente

La París-Niza afronta hoy su segunda etapa, y el alemán Maximilian Schachmann (Bora) espera defender el título que logró el año pasado, aunque sabe que no será fácil porque al frente tiene rivales muy fuertes.

De 27 años, Schachmann es un corredor maduro que busca fortalecerse en carreras de un día y de una semana y es ficha clave del cambio de filosofía de su equipo, que antes buscaba los triunfos parciales con Peter Sagan. Es un corredor todo terreno.



Le puede interesar: (Nairo, muy cerca de la victoria en el GP de Larciano)



Schachmann cuenta con 11 triunfos en su carrera profesional. Además del título en París-Niza del 2020, se impuso en el GP de Premio Industria & Artigianato y ha ganado etapas en el Giro de Italia, el País Vasco, la Vuelta a Cataluña.



EL TIEMPO habló con él, y el corredor contó las expectativas que tiene en el 2021, lo que opina de Nairo Quintana y habló de las opciones de Egan Bernal.



¿Pierde protagonismo Nairo Quintana al estar en un equipo de segunda categoría?



No creo que haya perdido protagonismo. El Arkea es un buen equipo, con un proyecto ambicioso. Además, conocemos a Nairo y él es un corredor que no se da por vencido, uno de los grandes escaladores y en la montaña es demasiado fuerte. A él le reconozco sus cualidades. Es un ciclista que se ha destacado.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto: EFE



¿Es todavía un ciclista que puede obtener un gran triunfo en una grande?



Creo que sí puede conseguirlo. Es un gran corredor. Tiene sus condiciones y experiencia.



¿Deben de estar tranquilos los colombianos con Egan Bernal, tras lo que le sucedió en el 2020, o es para preocuparse?



Sinceramente, nunca he hablado con Egan, no sé mucho de él, pero ojalá se recupere porque el ciclismo lo necesita. Es un corredor muy bueno, fuerte. He visto sus actuaciones y lo ha hecho muy bien. Estará peleando las grandes carreras. Tiene una gran sonrisa (risas). Es un líder y tiene mucha fortaleza.



¿Cómo llega a París-Niza con el objetivo de defender el título?



Es una buena pregunta (risas). No he corrido ni competido en este año. Aunque he estado entrenando muchísimo para alcanzar un nivel ideal de competencia. Me he preparado mucho en la altitud por las carreteras de España. Creo que voy a estar en un buen nivel, pero hasta no estar en competencia, en donde se ven otro tipo de situaciones, no sabré bien cómo voy a estar. Sé que me he entrenado muy fuerte.



Este año hay rivales más fuertes que en el 2020, como Primoz Roglic...



Realmente hay corredores muy fuertes. Usted lo ha dicho, está Primoz. Sé que me la pondrán mucho más difícil, eso no tiene dudas. Creo que veremos una carrera con un ritmo muy fuerte y con pasos demoledores. Hay especialistas en carreras de una semana, así que será una París-Niza muy, muy, muy complicada.



Por el recorrido y los rivales, ¿le será más difícil defender la condición de campeón?



En cuanto al recorrido, será muy parecida a la del año pasado, y sí que estuvo difícil. Hay que revisar muy bien la ruta de carrera, los pasos en los que podemos ser fuertes; también, mirar en los que nos pueden atacar e ir etapa por etapa. Creo que la montaña será definitiva.

El año pasado, recuerdo mucho cuando Nairo Quintana hizo estragos en la última etapa FACEBOOK

TWITTER



¿De qué se tiene que cuidar?



El año pasado, recuerdo mucho cuando Nairo Quintana hizo estragos en la última etapa, y ahora sé cómo cuidarme de ese tipo de corredores que suben muy fuerte, como Roglic o Tao Hart. No sé con qué equipo venga el Ineos, quizá Richie Porte. Será una gran carrera para ver.



¿Cómo está su salud, tras el accidente del año pasado en el Giro Lombardia, cuando chocó contra un carro que se atravesó?



Me siento muy bien. No tuve más dolores ni otro percance durante mi recuperación. Mi cuerpo se ha comportado bien. He tenido mucha suerte, porque fue un golpe muy fuerte, pero estamos bien.

Qué día bestia para el ciclismo https://t.co/bx3v6iCMbO — Velveg (@D_Velveg) August 15, 2020



¿Qué hacer para que estos hechos no se presenten?



Creo que son situaciones de carrera y también se juega con la suerte. Se han ido adoptando medidas para tener más seguridad en las montañas, pero los accidentes suceden y yo soy muestra de ello. Es un trabajo de todos, pero es suerte.



¿Ha cambiado el Bora la filosofía de pelear los triunfos en las clásicas e ir por las carreras de una o tres semanas?



Creo que sí hemos cambiado nuestra forma de correr e interesarnos por las carreras. Ahora tenemos otros objetivos y hemos mejorado como equipo. Es ciclismo y vamos evolucionando. Por ejemplo, ahora tenemos chances de ir bien en la montaña, y conmigo el equipo está ahí. Hemos cambiado, es cierto.

Podio París-Niza 2020: Tiesj Benoot, segundo; Maximilian Schachmann, campeón; Sergio Higuita, tercero. Foto: AFP



¿Y a qué le apuntan?

Queremos triunfos en grandes vueltas y clasificaciones generales. Quizá este año sea un poco difícil, pero en el futuro vamos a seguir peleando. Personalmente, puedo decir que nuestros objetivos en los campamentos han estado claros y yo quiero pelear contra los grandes rivales.



Y en ese orden, ¿cuál es su meta de acuerdo con la filosofía del Bora?



No me gusta hablar mucho de los objetivos futuros, así que hablaré del presente. Primero debo estar positivo con mi condición física y ser sincero con mis capacidades. Nos gustaría estar en la pelea por la Milano-San Remo, una carrera muy bonita y muy fuerte, para el Bora sería importante ganar un monumento.



Conocidos los recorridos de Giro, Tour y Vuelta, ¿a cuál le gustaría apuntarle?



Todavía no hemos decidido qué vamos a correr, entre el Tour y la Vuelta. Es claro que al Giro no vamos a ir. Debemos ver cómo nos sentimos en estas carreras con nuestro plan de trabajo. Por ahora, no lo sabemos.



¿A qué ciclista colombiano le gustaría tener en el Bora?

Me gustaría tener a varios, porque son muy buenos, con muchas cualidades, pero no me atrevo a decir un nombre. Espero que no me la pongan difícil, eso sí.



Lisandro Rengifo

Redacto de EL TIEMPO

@lisandroabel