Sergio Higuita, sensacional etapa en la Tirreno Adriático

Mathieu van del Poel se impuso en la tercera etapa de la Tirreno Adriático, que se llevó a cabo este viernes entre Monticiano y Gualdo Tadino, de 219 kilómetros, en la que Wout van Aert defendió el liderato y los colombianos Nairo Quintana, Egan Bernal y Sergio Higuita, que fue cuarto, siguen en la lucha.

La carrera tuvo varios animadores, que casi desde el principio de la fracción se volaron en busca de protagonismo, pedalearon por varias horas y llegaron a tener una diferencia sobre el lote principal de más de nueve minutos.



Mark Padun, Davide Bais, Tobias Ludwigsson, Guillaume Boivin y Niki Terpstra fueron los encargados de animar la competencia durante gran parte del trayecto.



Mathieu van der Poel, a 98 kilómetros de la meta, aceleró y estiró el grupo. Trataban de sacar ventaja de los vientos. Luego fue Julian Alaphilippe el que lo intentó. Caleb Ewan sufría, no podía volver al grupo.



Higuita, Nairo y Egan Estuvieron atentos a los movimientos de los rivales de la general. Ewan no pudo más y se bajó de la bicicleta. Thibaut Pinot pagó caro los ataques de adelante y se quedó.



cada vez que se acercaba el final la apuesta de los escapados era tratar de mantenerse en la punta, luchar por la victoria, pero no era fácil.



La renta era de 2 min 30 s, cuando la etapa estaba a 25 kilómetros de la meta, diferencia que bajó a medida que el final estaba cerca.



Cuando la caravana entró en los 19 km para la llegada, la renta era de solo un minuto 09 segundos. Los elencos de los embaladores eran los que más apretaban el paso atrás y la llegada masiva era inminente. A 2 km de la meta se acabó la fuga.



Este sábado se disputará la etapa reina entre Terni y Prati di Tivo, de148 km, con dos premio de montaña, el primero en el km 106 y el otro en la meta, de 7 kilómetros.



