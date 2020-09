Las investigaciones recientes sobre dopaje en el ciclismo mundial

El mundo del ciclismo está a la expectativa luego de que se anunciara que el equipo Arkéa está siendo investigado por sospechas de dopaje, un escándalo que podría enlodar a algunos de los ciclistas que hacen parte de este equipo, de los cuales destaca el boyacense Nairo Quintana.



Sin embargo, no es la primera vez que acusaciones similares llenan titulares. De hecho, vale recordar que algunos de los ciclistas más importantes de la última década fueron investigados por dopaje.



En este artículo le contamos más sobre el caso de Arkéa y le recordamos en qué terminaron otras de las investigaciones más sonadas del mundo ciclístico.

Nairo y Arkéa

El director del equipo ha dicho que de confirmarse el dopaje de algún corredor, se desvincularían de este. Foto: EFE

El caso más reciente ocurrió en el marco del Tour de Francia 2020, el cual terminó el domingo 20 de septiembre. Según dio a conocer la Fiscalía de Marsella (una ciudad en el sur del país galo), el equipo siendo investigado es el Arkéa-Samsic, en el cual están los colombianos Winner Anacona, Nairo Quintana y su hermano, Dayer.



Por cuenta del hecho ya hay dos detenidos. Al parecer, serían uno de los médicos y un preparador físico, según informó el diario 'Le Parisien'.



Se sabe, además, que los hermanos Quintana ya fueron escuchados en una audiencia y que las autoridades de Francia allanaron las habitaciones y los carros de la escuadra de Nairo y Anacona.



Las sospechas, dice el citado diario francés, tienen que ver con que "se encontraron cerca de 100 mililitros de suero fisiológico y equipo de inyección en algunas pertenencias personales".



Chris Froome

La denuncia más grave que recibió Chris Froome fue tras ganar la Vuelta a España 2017. Foto: Archivo EL TIEMPO

Han sido varias las acusaciones que se le han hecho a este ciclista británico a lo largo de su carrera. Todo empezó en 2014, cuando conquistó el Tour de Romandía y se le acusó de haberlo hecho bajo la prescripción médica de unos corticoides que le "ayudaban a curar el asma".



Por otro lado, en 2015 se lo acusó de dopaje mecánico (bicicletas manipuladas para mejorar el rendimiento).



El golpe más fuerte, no obstante, llegó en la Vuelta a España, de 2017, en la que dio positivo para salbutamol, un broncodilatador recetado para el asma y que permite la entrada y salida de oxígeno con mayor facilidad.



Finalmente fue absuelto a mediados de 2018.



Vale la pena recordar que Froome, ciclista de 35 años, ha sido cuatro veces ganador del Tour de Francia, dos veces de la Vuelta a España y tiene un título del Giro de Italia.

Stefan Denifl

Este austriaco fue uno de los deportistas que se dopaban descubiertos en la Operación Aderlass. Foto: EFE

"No hubiera obtenido un contrato sin doparme", fueron las palabras que este austriaco dijo en el juicio por dopaje que tuvo a principios de año.



Esto luego de que la Operación Aderlass, una investigación austro-alemana que se llevó a cabo a lo largo de todo 2019 para desmantelar redes de dopaje en diversos deportes, revelara que Denifl lo habría estado haciendo durante cinco años.



El ciclista, al parecer, habría consumido sustancias prohibidas tras una lesión de rodilla que le habría imposibilitado seguir compitiendo. Según explicó el mismo Denifl, ganó hasta 500.000 euros hasta que fue descubierto por las autoridades.

Georg Preidler

Georg Preidler, corredor austríaco. Foto: AFP

Este ciclista austriaco, de 30 años, se habría dopado entre 2017 y 2019, según se leyó en la sentencia condenatoria a doce meses de carcel condicional que un tribunal de Innsburck (Austria) emitió a finales de julio.



Preidler había sido triple veces ganador del Campeonato de Austria de Ciclismo Contrarreloj y tercero en una etapa del Giro de 2017 con el equipo alemán Giant Alpecin. Unos logros que quedaron ensombrecidos cuando fue arrestado, en marzo de 2019.



"Cometí el error más grande de mi vida", dijo en su momento Preidler, según recogió la 'AFP'.



Según se determinó en la Operación Aderlass, Preidler quedó inmiscuido en una red de dopaje encabezada por un médico alemán que le habría facilitado el acceso de sustancias estimulantes a muchos otros deportistas, incluidos cinco esquiadores.

Equipo Altopak

Foto de archivo de una muestra de dopaje. Foto: Archivo ET

A finales de 2017, la Policía italiana inició investigaciones contra los dirigentes del equipo Altopack por, supuestamente, dopar a sus corredores, incluido al italiano Linas Rumšas, quien murió de un ataque cardiaco fulminante, hecho que levantó suspicacias y dio pie para develar la red de dopaje en esa escuadra



Las denuncias fueron recogidas por la Agencia Nacional Antidopaje Italiana (NADO), la cual, a mediados de este año, impuso sanciones de hasta 30 años a algunos de los dirigentes.



En concreto: fueron suspendidos hasta 2050 Luca Franceschi, dueño del Team Altopack, y Elso Frediani, director deportivo, por "manipulación de sustancias prohibidas, tráfico ilegal de sustancias prohibidas y proporcionar dopaje a un atleta".

Alberto Contador

Contador se retiró en 2017 tras un periódo de embates con la opinión publica. Foto: Sebastien Nogier. EFE

Este español fue sancionado, en 2012, por el Tribunal de Arbitraje Deportivo tras confirmar que se había dopado en el Tour de Francia, edición 2010, con clembuterol, un fármaco que tiene efectos similares a los esteroides anabólicos.



El caso no estuvo exento de polémic,a pues el ciclista afirmó que se trataba de un falso positivo causado por comer carne contaminada el día antes de ser examinado, un alegato que ha sostenido hasta el día de hoy.



Los efectos de la sanción se vieron en varios palmares anulados, entre los que se destacan el propio Tour, de 2010 (que había ganado) y el Giro de Italia de 2011.

Daniel Zamora

Daniel Zamora no podrá volver a competir en categoría UCI sino hasta 2023. Foto: @Twitter: Vuelta a San Juan OK

En marzo de 2019, este ciclista argentino dio positivo por eritropoietina, una hormona estimulante usada para mantener constancia en la concentración de glóbulos rojos. Zamora, conocido entonces por ser el rey de la montaña en la Vuelta a San Juan de ese año, se enfrentó a una suspensión por cuatro años, según reportó el diario deportivo 'As'.



Una sanción que fue confirmada por la Unión Ciclista Internacional y que empezó a correr desde 2019. Esa no era la primera vez que Zamora no pasaba un 'test', pues lo mismo le había sucedido en la la Vuelta a San Juan, de 2014.



La fuerte sanción, que no le permitirá participar en ninguna categoría UCI sino hasta 2023, se explica por su reincidencia.

