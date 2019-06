Nairo va por el liderato en el Dauphiné

Nairo Quintana tiene una buena oportunidad de volver a brillar en las montañas de Francia, cuando se lleve a cabo la etapa reina del Critérium Dauphiné, entre Saint-Genix-les-Villages y Pipay, de 133 kilómetros, con cuatro premios de montaña, tres de primera y uno de fuera de categoría, en la meta.

Quintana está a 40 segundos del líder, el británico Adam Yates, quien también es uno de los serios candidatos a ganar la carrera.

El líder del equipo Movistar ha corrido con inteligencia, se defendió de la mejor manera en la contrarreloj individual del miércoles pasado y es una carta a luchar por ser el campeón.



La jornada es durísima. Los premios de montaña comenzarán en el kilómetro 34 y de ahí en adelante habrá un constante suba y baje hasta la meta.



Esa ausencia de descansos durante casi toda la fracción indica que no se puede perder la rueda, que hay que estar atento a los cortes y contar con las fuerzas para pedalear.



Claro, Yates y Nairo no son los únicos favoritos, en ese grupo hay que meter a Jakob Fuglsang, cuarto en la general; Steven Kruijswijk, quinto; Thibaut Pinot, sexto, y Alexey Lutsenko, el segundo a bordo del equipo Astana, quien es el octavo.



Richie Porte está a 54 segundos, Dan Martin, a 1 min 13 s, y Romain Bardet, a 1 minuto, 27 segundos, diferencias no tan altas, por lo que no se pueden descartar.

Nairo ha disputado una vez el Dauphiné, fue en el 2012, esa vez quedó de 38 y ganó una etapa montañosa, un botín que busca superar desde hoy en una etapa ideal para sus condiciones.

Egan Bernal vuelve en Suiza

Este sábado, con una contrarreloj individual de 9,3 kilómetros, arranca la Vuelta a Suiza con Egan Bernal como figura.



La meta de Egan será saber en qué está para el Tour de Francia y ultimar detalles para llegar fino a esa carrera. Después de la fractura de la clavícula izquierda que sufrió 15 días antes del Giro de Italia, Bernal vuelve a las carreras.



También estarán los colombianos Wínner Anacona y Carlos Betancur (Movistar), Rodrigo Contreras (Astana) y Sergio Henao (UAE Emirates).



DEPORTES