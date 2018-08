Nairo, Urán y López van por el liderato en la Vuelta a España

Este martes puede ser un buen día para el ciclismo colombiano en la Vuelta a España. La altimetría de la cuarta etapa así lo dice, pues llega el primer gran final en alto y escaladores como Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Miguel Ángel López son favoritos no solo para el triunfo de la jornada, sino para ponerse la camiseta roja de líder.

La última subida tiene 12 km, y en el sexto kilómetro se encontrarán rampas hasta del 11 por ciento de inclinación. El ascenso no es tan exigente, pero se puede hacer daño, más si se tiene en cuenta que las diferencias entre los favoritos no son alarmantes. Quintana está a 33 segundos del polaco Michal Kwiatkowski, quien se podría defender, a Urán lo separan solo 48 segundos y López está a 54.



Habría que ver cuál será el pensamiento de los equipos, si se lanzarán hoy de una vez por todas en busca del liderato o preferirán esperar a jornadas mucho más complicadas, como la del domingo en La Covatilla; pero sin duda que para evitar sorpresas más adelante hoy es un día para atacar, sacar diferencias y saber en qué condiciones está cada uno de los capos de escuadra.



El ramillete de favoritos es muy grande y hay nombres importantes, el mismo Alejandro Valverde, Wilco Kelderman, Ion Izaguirre, Emanuel Buchmann, Steven Kruijswijk, Simon Yates, Thibaut Pinot, George Bennett y hasta Pello Bilbao, que también están cerca y tienen ambiciones, por eso hay que mover la carrera. “Listo para el primer examen y comprobar las fuerzas de cada uno”, señaló Nairo, mientras que Urán afirmó que será un día importante.



Por las cortas diferencias y por los nombres que hay, es que hoy debe ser un día importante, hay que comenzar a sacar diferencias, aprovechar los malos momentos de los que no están bien, de que hay montaña, porque no hay que olvidar que la Vuelta tiene una contrarreloj de 32 kilómetros.



Además de la subida, este martes hay que tener en cuenta la extenuante temperatura que hará a esa hora (40 grados).



“No sé nada de la subida, pero con el calor que hace ahora en esta zona de España hay que saber gestionar bien las fuerzas. Es difícil saber quién tendrá piernas para intentarlo, pero trataremos de correr con inteligencia para mantener el liderato”, declaró Kwiatkowski.



Vélez-Málaga y Alfacar. Sierra de la Alfaguara, de 161,4 kilómetros, es una fracción que servirá para aclarar la general y en ese orden de ideas Nairo, Urán y López tendrán mucho que decir, porque, sin duda, son los llamados a convertir la Vuelta a España en una fiesta colombiana.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel