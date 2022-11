Nairo Quintana aún no define su futuro tras su salida del Arkea Samsic, y hay gran expectativa sobre el siguiente paso que dará el ciclista colombiano.

Nairo recibió la inusual propuesta del Team Medellín para que corriera con ellos, pero el ciclista ya dio respuesta negativa a esta posibilidad.



Mientras tanto, se supo que el Movistar, exequipo de Nairo y que podría ser una posibilidad para volver, fichó como uno de sus directores deportivos a Yvon Ledanois, quien estuviera con el colombiano en el Arkea.



De hecho, la última experiencia con Ledanois no es buena, poues este arremetió contra Nairo en una reciente entrevista.



En diálogo con Ouest France, Ledanois lanzó de entrada: "Mi salida no tiene nada que ver con la situación de Nairo. Y sabes, yo no era amigo de Quintana".



"Desde que se fue de la Vuelta no he tenido una llamada suya y no he intentado conseguirla. Trabajo el afecto, pero hoy tengo más afecto con un Laurent Pichon que con un Nairo Quintana. Yo no lo obligué a venir, no lo obligué a irse, ¡y no es él quien me obliga a irme!", añadió.

¿Y ahora, Nairo?

Anuncio de su retiro del Arkéa Samsic

Ledanois fue confirmado por el Movistar, lo que genera nuevas dudas sobre la posibilidad de que Nairo retorne al equipo.



"Soy amigo de mucha gente en esta organización, simplemente te sientes parte de ella, compartes la misma filosofía. Cuando hay confianza; cuando eres capaz de trabajar con tu corazón, lo que siempre trato de hacer; entiendes que esto es parte de ti mismo. Y Movistar es mi equipo. Me fui en 2012 porque necesitaba aprender, ver otras cosas, seguir adelante», aseguró Ledanois en un comunicado del Movistar Team.



Así las cosas, el futuro del colombiano sigue incierto, en espera de que cuanto antes se pueda confirmar su destino.

👨‍🏫🆙Ⓜ️ #MovistarTeam2023 incorpora a su staff de rendimiento tres nuevos directores deportivos: @xabimu, Yvon Ledanois y @jurgenroelandts. ¡Bienvenidos y gracias por formar parte de esta familia! #RodamosJuntos



Three additions to our DS group next year > https://t.co/ggqz48XaKC — Movistar Team (@Movistar_Team) November 16, 2022

