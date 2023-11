Nairo Quintana se pone a punto: la 'supermáquina' con la que regresa a Movistar, video

Nairo Quintana tuvo que esperar un año, sin poder competir, para regresar al World Tour. Y lo hará con una camiseta que conoce muy bien, la del Movistar Team.

Con la escuadra española, Nairo logró los mejores momentos de su carrera: ganó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016. Además, fue tres veces podio en el Tour de Francia: segundo en 2013 y 2015 y tercero en 2016.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana ganó en Val Martello en el Giro de Italia del 2014. Foto: EFE

En 2019, luego de una temporada difícil con el equipo, Nairo decidió cambiar de aires y firmó por un equipo que buscaba crecer en el World Tour, el Arkea-Samsic. Sus resultados lo empujaron hacia el ascenso y con esa escuadra volvió a ser top 10 en el Tour, octavo en 2022.



Sin embargo, el colombiano fue descalificado luego de que, en un control se le detectara tramadol, una sustancia que en ese momento no estaba permitida, pero no era considerada como dopaje.



Quintana rescindió el contrato con Arkea y aunque podía firmar con cualquier escuadra, no consiguió dónde correr en el 2023. Ahora, el boyacense será, nuevamente, ficha del Movistar.

La nueva bicicleta de Nairo Quintana

Quintana ya prepara su regreso al equipo telefónico y en redes sociales apareció un video suyo, en el que ya se le ve entrenando con todo.



Las imágenes dejaron un detalle que no pasó inadvertido. Si bien Nairo aún no corre con los colores del Movistar, sí tiene ya en su poder la bicicleta oficial del equipo, con la que correrá en la próxima temporada.

El propio Nairo se encargó de confirmar que ya tiene su nueva máquina, en una publicación en sus redes sociales.

ATENCIÓN: "Nairo Quintana ya estrena bicicleta de Movistar Team para 2024" Nairo empieza a recibir «regalos» de su nuevo equipo, la bicicleta Canyon, con la que correrá en Movistar. Nairo ya entrena en colombia, con su nueva «herramienta de trabajo».😍👍 https://t.co/TQmP2S9VNy pic.twitter.com/q6XGN4d9wj — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) November 19, 2023

La bicicleta es de marca Canyon, la misma con la que logró ganar las dos grandes con Movistar y con la que el equipo trabaja desde 2014, cuando terminó el vínculo con Pinarello.



La primera carrera de Nairo en su nueva etapa con el Movistar sería el Tour Colombia, que vuelve al calendario en 2024.



DEPORTES

Más noticias de Deportes