Nairo Quintana y un difícil regreso al World Tour: ¿qué le está pasando?

Nairo Quintana no la pasa bien. Su arranque de temporada no ha sido el mejor, la que él, su entorno y sus hinchas esperaban, lleno de problemas de salud y caídas, que lo han obligado a unos resultados a los que no tiene acostumbrado al país.

Si bien se gozó con el regreso del World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, gracias a ‘la mano’ que le tendió el mánager del equipo Movistar, Eusebio Unzué, el boyacense no ha contado con un buen rendimiento.

Fue cuarto en la contrarreloj de los Nacionales de Ruta y en la prueba de fondo acabó de 26, muy atrás. La revancha sería el Tour Colombia, prueba en la que oficiaba de local, pues la prueba comenzaba en el ‘patio de su casa’, en Boyacá, y terminaba en Bogotá, pero tampoco. No figuró. No tuvo un buen comportamiento y acabó alejado de la lucha por el podio: 21, a 8 minutos y 37 segundos del campeón, Rodrigo Contreras.

Después se confirmó que los problemas de salud que arrastró en el Tour Colombia fueron producto del contagio por el covid-19,por el que tuvo que cambiar de ‘estrategia’ y parar un poco, levantar el pedal.

Eso le dio la opción de coger las cosas con calma. Su debut en Europa estaba previsto para el O Gran Camino, pero no se pudo dar. Entonces, se planeó todo para la Vuelta a Cataluña, en la que le trabajo a su líder, Enric Mas, quien acabó de cuarto en la general mientras que Quintana tuvo que irse en la última etapa tras una caída. Ya, antes del retiro, su rendimiento no había sido bueno. Era 50 en la general y tenía poco por hacer.

Lo que pasa con Quintana choca contra su rico palmarés. A sus 34 años sabe que su mejor tiempo ha pasado, pero quiere irse del ciclismo encima de la bicicleta y no con el recuerdo de que en el Tour de Francia del 2022 fue descalificado porque dos de sus análisis dieron como resultado la sustancia tramadol, prohibida en esa ocasión por la Unión Ciclista Internacional (UCI) en competencia.

Ataques de los rivales

Su año no ha sido bueno. El pedalista boyacense fue centro de atención tras la competencia, pues tuvo un altercado con Wout Poels, el corredor del Bahrain, con quien casi se va a los golpes en plena etapa.

En unas declaraciones a un pódcast, el corredor del equipo Bahrain, advirtió que Quintana se incomodó al verlo que se ubicaba cerca de Mas y reaccionó de mala manera.

“Estábamos subiendo en un puerto y quería mejorar mi posición porque me sentía bien. Quería avanzar, pero nadie me dejaba. Decidí seguir a Mas”, se puso al lado del corredor español y el boyacense lo golpeó.

“Quizás fue molesto, pero no es que quisiera adelantarlo. Pero en un momento dado, me dio un codazo”, dijo Poels. Y agregó: “No estaba lo suficientemente cerca para empujarlo, pero me dio un codazo y discutí con él”, dijo el neerlandés y le recordó su caso de tramadol.

“En ese momento, le pregunté por qué lo hizo. Y por qué se mostró tan agresivo de inmediato. Le dije que estaba tomando tramadol nuevamente y que por eso se comportaba tan agresivamente. Creo que me entendió. Entonces pensé que tal vez no debería haber dicho eso. Pero él mismo estaba lo suficientemente estúpido como para utilizarlo en el Tour de Francia”, sentenció Poels.

Pues bien, el tema como que no se quedó ahí. Ahora el galés Geraint Thomas, corredor del equipo Ineos, también se refirió a Nairo Quintana.

“Nairo Quintana no debería estar corriendo. Maldita rata”, se escucha en la conversación, luego de algunas risas.

Si bien son circunstancias que pasan a menudo en el lote, pues hay ciclistas a los que no les causa gracia el asunto y repudian esas posiciones tan tajantes.

José Jaime González, exciclista colombiano, ganador de la montaña del Giro de Italia en 1997 y 1997, advierte que es duro cuando le recuerdan un mal paso a una persona.

“Esas son cosas que se viven en el lote. Eso no es nuevo. Lo que pasa es que ahora todo se sabe por redes y demás. Yo compartí con personas que estuvieron en esos problemas No solo los ciclistas, sino los patrocinadores y los aficionados se meten a criticar. Cuando uno gana, todo el mundo está con uno, pero cuando ya no anda como antes, es uno más”, señaló.

Nairo Quintana y Egan Bernal. Foto:César Melgarejo / EL TIEMPO Compartir

Y agregó: “Es una situación muy difícil y uno se siente mal. Todo mundo lo juzga, pero todo pasa por las decisiones que tomó. Es muy duro. Considero a Nairo en estos momentos”.

Chepe González advierte que Quintana debería recapacitar y pensar más en su futuro, pero no como ciclista.

“Que lo sigan señalando, que le digan cosas. A veces, si usted quiere someterse a esas cosas sin necesidad, pues es de cada uno. La vida le está demostrando a Nairo que hay que dejar el camino para otros”, sentenció el ganador de una etapa del Tour de Francia de 1996.

Cuando su nombre figuraba en la lista de preinscritos para la Vuelta al País Vasco, que arranca el próximo lunes, Movistar dejó en claro que no formaría parte del equipo.

@NairoQuinCo seguirá con su proceso de recuperación tras las dos caídas sufridas en la Volta a Catalunya y, finalmente, no estará presente en la @ehitzulia”, confirmó el equipo, un punto más en su contra en una temporada en la que no le ha ido bien.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel

Más noticias de Deportes