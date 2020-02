¿Y ahora qué retos tiene Nairo Quintana?

Nairo Quintana ganó el Tour de la Provence, su primera victoria del 2020 y con su nuevo equipo, el Arkea-Samsic, pero sus retos vas más allá.

Nairo llegó al Arkea-Samsic, un equipo francés de la ProTeam, que quiere ascender al World Tour en busca de asegurar su participación en las competencias más importantes del mundo, entre ellas, el Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España.



Y ese es el primer objetivo de Quintana, que su nueva ‘casa’ no tenga problema para correr las grandes carreras, con la meta de no comenzar a esperar a ser invitados, pero eso será el año entrante.



Arkea ya ha sido invitado a varias pruebas como París-Niza, Lieja-Bastonia-Lieja, Vuelta a Cataluña, Amstel Gold Race, Flecha Valona, Dauphine y el Tour de Francia y eso ya es una ganancia para el boyacense.



Otro de los puntos clave de Nairo y al Arkea es preparar el Tour de Francia, su gran objetivo. Al colombiano lo llevan como figura y a que confirme el palmarés que tiene.



La carretera se encargará de que Quintana responda o no a las exigencias, pero lo que es cierto es que será la máxima figura, aunque compartirá el liderato con el francés, Warren Barguil.



Arkea y Nairo no fueron incluidos en los equipos del World Tour y tendrán que competir en las pruebas de menor valía, en las que los dejen o sean invitados, por eso todo lo que consigan es importante, pues hay que comenzar a sumar puntos para cuando a final del año avalúen las opciones de subir de categoría la UCI no tenga problemas para incluirlos.

Victoire de Nairo Quintana au classement général final du Tour de la Provence 2020 #Tousensemble pic.twitter.com/7Nn5HXmf7h — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) February 16, 2020



Arkea no se puede dar el lujo de llevarse a un ciclista costoso y de cartel como Nairo para correr en la segunda división en dos años y Quintana puede conformarse con ser campeón del Giro, de la Vuelta a España y tres veces podio del Tour para correr en pruebas de menor categoría.



La victoria en el Tour de la Provence le da la opción a Nairo y al Arkea de comenzar un largo camino en busca de subir al World Tour para el próximo año.



Muy seguramente no será la primera victoria, pero lo importante es que sigan consiguiendo triunfos en la máxima categoría y para eso tendrán la opción de ir a París-Niza, Lieja-Bastonia-Lieja, Vuelta a Cataluña, Amstel Gold Race, Flecha Valona, Dauphine y el Tour de Francia, carreras de gran valía y en la que él debe mostrar su categoría.



La próxima carrera de Nairo será el Tour Cycliste International du Var et des Alpes Maritimes, el 21 de febrero.



