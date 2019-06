Las razones por las que Nairo puede ganar el Dauphiné

La cuenta regresiva del colombiano Nairo Quintana para el Tour de Francia continúa, y desde hoy hasta el próximo domingo afronta una de sus últimas batallas, el Critérium Daup-hiné, en busca de su mejor forma.

Quintana tendrá un gran desafío, pues competirá con un cartel de lujo, conformado por los pedalistas con los que se encontrará en el Tour y que buscan, como él, alcanzar el nivel requerido para la batalla de julio.



Allí estarán Chris Froome, Romain Bardet, Tom Dumoulin, Adam Yates, Thibaut Pinot, Richie Porte, Jakob Fuglsang y Steven Kruijswijk, otros de los grandes favoritos para pelear el título del Tour.



Nairo Quintana no compite desde el pasado 6 de abril, cuando terminó en la casilla 42 del Gran Premio Miguel Induráin.



Llega por segunda vez al Critérium Dauphiné, tras su participación en el 2012, en su primer año con el equipo Movistar.



Esa vez, el ciclista boyacense ocupó el puesto 38 de la clasificación general y ganó una etapa, la que se disputó entre Saint-Alban-Leysse y Morzine, sobre 167 kilómetros.



“Hemos decidido probar en el Dauphiné. Será la segunda vez en esta carrera. La idea es correr en Francia, en una prueba de la organización del Tour, que tendrá recorridos similares para el mes de julio. Será buena opción de saber cómo estamos”, dijo Nairo la semana pasada.



Y agregó: “Me trae buenos recuerdos, pues gané una etapa en el primer año en el World Tour. Buscamos la mejor forma para el Tour en la competencia”.



El pedalista nacional tendrá a Nelson Oliveira, Rubén Fernández, Carlos Verona, Imanol Erviti, Rafa Valls y Eduardo Sepúlveda como sus coequiperos en la carrera francesa, en busca, también, de los que lo acompañarán en el Tour.



Este año, Nairo ha ganado solo una etapa: la última en el Tour Colombia, y en cuatro de cinco competencias ha terminado en el top ocho.



Quintana afronta esta nueva etapa de su carrera en un año en el que termina su contrato con Abarca, la empresa de Eusebio Unzué, que a su vez mantiene un patrocinio con Movistar.



Varios han sido los rumores: que va al Arkea de segunda división, que el tema con el UAE Emirates está cerrado y que su salida del elenco español está casi segura.



Sin embargo, lo único cierto hasta el momento es que Nairo definirá su futuro después del Tour de Francia, por lo que su cotización dependerá mucho del resultado en esta carrera.



El pedalista colombiano tiene opciones de ganar la carrera, porque llega con el kilometraje ajustado, tiene en mente el Tour de Francia, el Dauphiné es una prueba casi que nueva para él y, además, pone a prueba una preparación que ha cambiado este año, orientada por los italianos Michelle Bartoli y Maximilian Sciandri.



De igual manera, Nairo tiene a su favor que llega sin presión. Su temporada ha pasado por eso, sin el peso obligatorio de ganar la carrera, por lo que a esta altura, y a pocos días del Tour, sería importante sacar la cabeza y demostrarle a sus rivales que tiene con qué ganar el Tour.



Además, esta vez el Dauphiné tiene un recorrido montañoso, con una sola llegada en alto, pero con alta dosis de ascensos que le vienen bien.



Froome, duro rival

Chris Froome será el rival por vencer. El británico viene de realizar una etapa de preparación en Tenerife. “Estoy contento con la forma en la que estoy. Probablemente estaba un poco ansioso a principios de esta temporada en Colombia y quizá hice demasiado. Siento que este campamento ha sido muy diferente a eso y he podido hacer exactamente lo que tengo que hacer. Los sentimientos son bastante diferentes ahora que regresé de Tenerife si los comparo con la manera como me sentí cuando regresé de Colombia”, señaló el líder del equipo Ineos.



“Este enfoque y preparación para julio es algo que hemos probado y probado varias veces a lo largo de los años. Nuestra concentración estuvo muy bien, y, como siempre, en el segundo campamento en Tenerife empiezo a sentirme mucho más preparado para las carreras. Ahora estoy ansioso por marcar algunos números en el Dauphiné”, agregó Froome.



El corredor del Ineos ya sabe lo que es ganar el Dauphiné: lo hizo en el 2013, 2015 y 2016. Tendrá la misión de defender el título que consiguió el año pasado su compañero Geraint Thomas, quien estará ausente.



Tom Dumoulin es la grata sorpresa. Hará el Dauphiné, tras su retiro en el Giro de Italia por la caída y su lesión de la rodilla izquierda.



Tanto su equipo, Sunweb, como él han dicho que será un experimento para saber en qué condiciones físicas está la rodilla con miras al Tour de Francia.



“Si después de unos días en el Dauphiné me doy cuenta de que me duele mucho, pues eso puede ser la causa para que se desgaste el cartílago y me tocaría planear de nuevo. La semana pasada estuvo bien, espero poder continuar en esa línea”, precisó el ciclista holandés.



En el otro grupo de favoritos hay que hablar de Jakob Fuglsang, corredor del Astana, campeón del Critérium en el 2017 y que tiene ambición de ganar otra vez e ir por el Tour.



Y en ese mismo lote hay que meter a Adam Yates, Thibaut Pinot, Richie Porte y Romain Bardet, que se meterán en la pelea.



Además de Nairo Quintana, el ciclismo colombiano contará con Hernando Bohórquez (Astana), Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step), Darwin Atapuma (Cofidis) y Cristian Muñoz (UAE Emirates).



Lisandro Rengifo

Redacción deportes

@lisandroabel