‘Las figuras salieron de la nada, pero no debe ser así’: Nairo a Duque

En el marco de la celebración de los 50 años de Coldeportes, la Presidencia de Colombia, encabezada por el mandatario Iván Duque, recibió a varias de las máximas figuras del deporte nacional, en un evento en la Casa de Nariño. Entre ellos estaba Nairo Quintana, quien no desaprovechó su intervención para hablar fuerte sobre muchos de los problemas que tiene el deporte colombiano.

FACEBOOK

Quintana empezó refiriéndose a la carrera 2.1 que se celebró por primera vez en este 2018. “La carrera 2.1 tuvimos una primera versión muy buena, estaremos el próximo año y cada vez tiene que ser mejor. Tenemos que llevarla a ser una carrera de máximo nivel, que todo el mundo pueda ver a nuestra Colombia desde el aire y sentir la gente”.



Luego, Nairo dio varias ideas para explotar el deporte colombiano y, según él, las posibilidades de crear una economía basada en los éxitos de los deportistas: “Aprovechando que están los empresarios, acá todos tenemos que pedalear para adelante, no solo es el Estado sino las grandes empresas. En este momento tendría que haber un antes y un después del deporte porque hay muchas cosas por cambiar, muchas emociones, lo que fue el Caimán, ‘Chochise’, nosotros, de cómo llevar el deporte para que sea una economía de nuestro país”.



Y siguió: “Todo lo que hemos desarrollado nosotros para que el país tenga más turismo, los hijos de los campesinos dando trabajo porque uno se ganó una Vuelta a Colombia, porque uno se trajo un triunfo y pudo ayudar a la economía de su región. Nuestras figuras salieron de la nada, pero no debe ser así y no es por falta de recursos del Estado, ni de los deportistas, es falta de una organización, que el dinero llegue a donde debe llegar, que el entrenador esté donde deba estar, que tengamos gente profesional y hábil para tener grandes deportistas”.



Además, el ciclista del equipo Movistar aseguró que la infraestructura del país para el entrenamiento de los ciclistas no es apta, “¿Por qué no revisamos que se está haciendo con los campos deportivos? Los estadios de los ciclistas están en malas condiciones; nadie dice: 'Oiga, vamos a ir al Tour de Francia, pero nuestras carreteras no están aptas'. "Nadie regula. Nadie dice de estos niños cuántos vamos a proyectar para que lleguen al Tour de Francia. El 80 por ciento son deportistas hijos de campesinos donde los podríamos llevar no solo a representar a Colombia, sino a las grandes empresas que exportan nuestros productos del agro colombiano".



