Cuatro maneras de explicar el mal año de Nairo Quintana

La no tan vieja costumbre de ver a Nairo Quintana en lo más alto de los podios de las tres grandes carreras ciclistas de Europa no pudo ser en este 2018. Luego de siete años consecutivos de victorias y presencia en los tres primeros lugares, en el balance del año no se encuentra ninguna victoria ni mayor ni menor. Este domingo finaliza en el octavo puesto de la Vuelta a España: el ciclista más importante de todos los tiempos de Colombia firmó una temporada mala.

Es para el olvido porque las metas de Nairo estaban claras: “Hemos venido a ganar, seguimos convencidos de que podemos”, dijo en la tercera semana de la competencia del Tour de Francia, cuando estaba todavía en la lucha por el título; y ahora, antes de iniciar la última gran competencia del año aseguró: “Llego bien de forma y psicológicamente muy animado. Tenemos una carrera especial para nosotros. La idea es ganar la Vuelta, y lo voy a intentar”.





Pues ni el Tour ni La Vuelta. A Quintana se le fue el año sin lograr sus máximos objetivos: lejos del podio de las grandes a las que les apostó, y tampoco tuvo algún premio de consolación porque no logró ganar ni el Tour de Suiza, ni la Vuelta al País Vasco ni ninguna de las carreras menores que disputó. Solo le queda el Mundial de Ciclismo, que se realizará al final del mes. Una rareza en la carrera de Nairo, ya que en los últimos siete años siempre ganó algo.

El cansancio de Nairo tras terminar la etapa 17 de la Vuelta. Foto: AFP

Ahora llega el tiempo del balance y de establecer las posibles causas para que esta temporada no fuera la mejor. Oliverio Rincón, exciclista profesional, ganador de etapas en las tres grandes del ciclismo, asegura que Nairo pasó de un extremo al otro en tan solo un año en su preparación para el Tour de Francia. “Él hizo muchas carreras el año pasado para llegar con un buen ritmo al Tour, y ahora pasó lo contrario. Yo creo que le hizo falta kilometraje, una o dos carreritas de una semana para llegar en óptimas condiciones”, dice Rincón.



Respecto a la Vuelta a España, Oliverio cree que faltó tiempo para llegar mejor: “Hubo muy poco tiempo para recuperarse entre una carrera y otra; y a pesar de eso, siguió luchando y luchando, por eso tampoco creo que se deba considerar que ha sido un mal año”. Sin embargo, hay un dato demoledor: en el 2016, cuando Nairo fue el campeón de la Vuelta a España tras correr el Tour de Francia, el espacio entre ambas pruebas también fueron 26 días.

¿Cambio de equipo?

Más allá de los problemas físicos, hay quienes creen que el equipo Movistar ha sido culpable del rendimiento que ha tenido Nairo durante este año.



Raúl Mesa, el técnico de ciclismo más respetado del país, lo explica así: “Nairo ha tenido un mal año, las cosas no le han salido desde el momento que contrataron a Mikel Landa para compartir el liderato del equipo. Eso fue malo para él y para el mismo Landa. La parte técnica no fue correcta porque desde allí se vio que había divisiones de cara al Tour. Las cosas no se les dieron ni al equipo ni a Nairo con la llegada de Landa”.



Tanto Mesa como Rincón coinciden en que a Quintana “le vendría bien un cambio de equipo” para la próxima temporada, no porque el Movistar no le pueda dar las garantías para competir, pero sí para buscar un cambio de aire, liberarse de las cargas emocionales que le han traído los últimos años en el equipo español, aclarar su mente y tener otros métodos de trabajo; pero el mismo Raúl dice: “Nadie puede meterse en el pellejo de Nairo para saber qué es lo que lo hace sentir mejor”.



En Europa creen que un cambio de mentalidad sería importante para lograr mejores resultados. Valerio Tebaldi, exciclista italiano y actual técnico del equipo Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini, asegura: “Hoy el nivel del ciclismo está en un punto muy alto y no hay que dejar nada al azar. El director deportivo debe encargarse de controlar la ansiedad: a un atleta como Nairo debes hacerlo sentir seguro de sus posibilidades”.



Tebaldi recomienda que Quintana debe volver a aplicar las estrategias que lo llevaron al éxito: “Hay que repasar en el tiempo y ver qué fue eso bueno que se hizo cuando ganó el Giro de Italia o cuando quedó a muy poquito tiempo de Chris Froome en el Tour de Francia y repetir la misma preparación para intentar obtener esos mismos resultados”.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto: EFE

Reinventarse al ataque

En España se han desatado varias críticas al ciclista colombiano debido a la actitud conservadora que ha sostenido durante los últimos años. Recientemente, el subdirector del diario As, Juan Gutiérrez, hacía este comentario en su cuenta de Twitter: “Nairo Quintana nunca cierra el hueco, siempre espera a que lo haga otro. Últimamente se ha convertido en un ciclista que mira más hacia atrás que hacia delante”.



Gutiérrez asegura que “Nairo no ha evolucionado hacia un ciclismo de ataque, que era lo que se esperaba de él cuando irrumpió en las grandes carreras, y, evidentemente, necesita reinventarse como ciclista para ser más ofensivo, porque si él no saca ventaja en su terreno, que es la montaña, y espera, pues en los demás terrenos como en la contrarreloj va a perder. Debe enfocarse en otras estrategias, en intentar atacar desde el puerto anterior para sacar ventajas... Nairo dice que es un tema de fuerzas, pero él debe hacer algo más”.



Estos son los resultados de Nairo, que apenas tiene 28 años de edad, en lo que va del año: decimosegundo en el Tour de Francia, octavo en la Vuelta a España, segundo en la Vuelta a Cataluña, segundo en la Colombia Oro y Paz, noveno en el Tour de Suiza.



“Hace unos años acabaron a Rigo (Urán), y el año pasado hizo el subtítulo del Tour; a Lucho (Herrera) también lo criticaron, a Fabio Parra, a (Santiago) Botero, entonces puede que este haya sido un mal año, pero dentro de uno o dos pega el salto y vuelve a los primeros lugares, así que hay que esperar”, asegura Raúl Mesa.



Nairo Quintana finalizó en la etapa de este sábado, en la labor de gregario de Alejandro Valverde, que se desfondó y el equipo Movistar lo perdió todo. Ahora hay que empezar a revaluar qué se debe cambiar para tener un 2019 lleno de éxitos, como es costumbre en su carrera.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev