Nairo Quintana acaba de obtener la medalla de bronce en los Campeonato Nacionales de Ruta en la competencia élite varones, sobre un recorrido de 237 kilómetros en Bucaramanga.

Quintana corrió por Boyacá, no tiene equipo para el 2023 y se advierte que viajará en los próximos días a Europa en busca de firmar por un grupo.



Quintana viene de mal el peor desde que la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo descalificó del Tour de Francia, porque en dos de sus análisis se le encontró la sustancia tramadol, prohibida por la entidad en competencia.



El ciclista boyacense apeló ante el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), que rechazó el recurso y confirmó la sanción de la UCI.

En reuniones



Ese problema lo ha perjudicado, pues no ha conseguir un equipo que lo fiche para una temporada que ya arrancó, pero en la que él no tiene cabida.



Se dice que el campeón del Giro de Italia del 2014 viajará el 15 de febrero a México a firmar un contrato con una marca y que desde allí se desplazará a Europa.

Nairo Quintana. Foto: Fedeciclismo



Tiene la firme intención de hablar con la UCI y con los dirigentes del Movimiento por un Ciclismo Creíble, en el que están la mayoría de los equipos de la categoría World Tour y Proteam.



Raúl Mesa es el técnico colombiano más experimentado y más ganador de la historia del pedalismo del país y es una voz autorizada para habla del tema.}



¿Qué opina del caso de Nairo Quintana?

Es lamentable lo que le está pasando. Es un corredor de muchas condiciones. Lo del tramadol, pues no es una medicina prohibida, sí controlada por la UCI, pero no es lo más grave. No veo la razón por la que se le impide correr y espero que eso se arregle.



¿Es justo lo que le ha pasado?

Es un ciclista, como dice él, con más de 200 controles en su historia y los sacaron del Tour por una sustancia. No es justo lo que ha pasado con él y que se haya dado tanta larga al tema. No me parece que lo hayan marginado de esa forma del ciclismo de Europa.

Nairo fue ovacionado por los fanáticos. Foto: Jaime Moreno. EL TIEMPO



¿Se cuidar los equipos en contratar a un ciclista con antecedentes?

Nosotros en el EPM analizamos no solo la historia del corredor, los números, los éxitos, sino sus antecedentes. Vemos cómo es su vida personal, su comportamiento y se le exige que en ningún momento pueda usar un medicamento prohibido. Si se presenta un problema de esa índole es un inconveniente personal.



¿Cuál es el gran problema para no encontrar un equipo?

Lo complicado es que los abogados de Nairo se movieron mucho y eso no le gustó a la UCI ni a ASO. Como son los organizadores de carreras sacan a los que no quieren que los critiquen, lo veo más por ese lado. Por eso lo marginaron. Nairo toda la vida se ha cuidado.



¿Es válido que hable con la UCI y con el MPCC?

Es lo más válido que existe. Está limpio. Alguien le dio el tramadol, no lo sabemos, algo pasó, pero es lo que tiene que hacer, hablar con ellos. Estoy convencido de que Nairo se ha cuidado.

Nairo Quintana. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO



¿Los 33 años lo perjudican para no correr en Europa?

En ningún momento. Está bien. Con todos los problemas mostró su clase en los nacionales, estaba solo y logró la medalla de bronce. La edad no tiene nada qué ver, es un corredor de calidad que puede estar hasta los 36 años.



¿Tiene ciclismo para dar?

Nairo, en este momento, tiene una preparación y en una edad en la que puede redimir. No está acabado. Es el mejor corredor colombiano de toda la historia, eso lo dicen los números.



¿Si no encuentra un cupo en el World Tour ni en el Proteam sería bueno que corra en un Continental o que se retire?

Los ciclistas grandes, así no corran en las grandes ligas, puede demostrar lo grande que es. Creo que Quintana puede correr en un equipo colombiano, si es que sale de Europa, con el fin de que siga corriendo en el país, de local, y eso levantará el ánimo de los colombianos, eso lo demostró en Bucaramanga.



¿Nairo está vetado en Europa?

No creo. Lo que veo es que a los organizadores no les gustó que reclamara esa injusticia y ellos se cubren con él. Que vaya y hable con la UCI es lo mejor. Si él va, todo saldrá adelante.

