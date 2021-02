Nairo habló de frente, sin tapujos sobre su primera carrera del 2021

Nairo Quintana abrió la temporada del 2021 con un noveno lugar en el Tour de los Alpes Marítimos, y VAR carrera a la que llegó con el rótulo de campeón y con el fin de mirar cómo avanza su salud de cara a esta temporada.

El ciclista boyacense no competía desde septiembre del 2020, cuando terminó su aventura en el Tour de Francia, carrera en la que no pudo cumplir las expectativas por un acuda que lo mermó.



Le puede interesar: (Daniel Martínez, excelente en la etapa del UAE Tour)



Una vez se bajó del Tour se sometió a una cirugía de las dos rodilla, que lo mantuvo durante todo ese período convaleciente, en sesiones de recuperación.



Antes de su viaja a Europa para afrontar el 2021, le dijo a EL TIEMPO que todavía le faltaba un mes para completar la recuperación, pero por lo visto en la carrera que terminó el domingo con el título para Gianluca Brambilla Nairo va bien.



Se esperaba que no estuviera con los mejores y en las tres jornadas se vio con ellos. La etapa del domingo deja tranquilidad, pues el colombiano superó los tres pasos montañoso de primera categoría con los mejores de la carrera.



Se vio tranquilo, sin molestias y hasta trató de irse en el descenso, pero fue controlado, lo que dice a las claras que su salud es buena y que la recuperación es exitosa.



Le puede interesar: (El coronavirus ataca al UAE Tour)



“He terminado en un buen puesto en la carrera del regreso a la competición. Estuve cerca de los mejores y pude comenzar un buen trabajo en vista de mis metas futuras. Lo que realmente es una pena son las caídas de Romain Hardy y Miguel Florez, ya que ambos se vieron obligados a retirarse", señaló Nairo Quintana.



Y agregó: "Poco a poco vamos a consolidar los logros alcanzados en el Tour de los Alpes Marítimos. Las intenciones están ahí en nombre de todos, y todos estamos unidos en la perspectiva de los primeros objetivos importantes para el equipo Arkéa-Samsic, que llegarán muy pronto".



Vienen para él varios retos, carreras importantes en las que el Arkea-Samsic tiene invitaciones, como Paris Niza y la misma Tirreno Adriático, cuyas algunas etapas se cruzan, por lo que Nairo deberá de decidir a cuál va.



Lo cierto es que es alentador lo que Quintana hizo en VAR, porque después de haber estado sin competir cinco meses y terminar de noveno y siempre al lado de los que pelearon la carrera indica que el proceso para ir por la lucha del Tour de Francia va por buen camino y que las molestias en las rodillas, por lo menos por ahora, son pasado.



Deportes