Nairo Quintana recibe ataque frontal: criticado por exciclista con problemas de dopaje 

Nairo Quintana está enfocado en lo que será su regreso a las mejores carreras del mundo, después de su fichaje sorpresivo por el Movistar Team, quien le abrió las puertas al ciclista colombiano cuando estaba viviendo un verdadero infierno.



El pedalista boyacense, de 33 años de edad, volvió a una escuadra del World Tour tras dar positivo por tramadol en el Tour de Francia 2022 y salir de mala forma del Arkéa Samsic.

Nairo Quintana en rueda de prensa. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

El ciclismo es el único deporte donde se puede tener una opinión positiva del tramadol FACEBOOK

Aunque la noticia de su vuelta al equipo que lo vio brillar y con el que conquistó una Vuelta a España y el Giro de Italia generó alegría en la afición colombiana, no sentó tan bien en el ciclismo internacional.



En las últimas horas, Thomas Dekker, excliclista neerlandés, salió a criticar con vehemencia la llegada de Nairo Quintana al Movistar Team por el positivo del 2022.



“Es especial que haya podido concretarse. El ciclismo es el único deporte donde se puede tener una opinión positiva del tramadol, y de hecho es extraño que lo haya usado sabiendo que es una sustancia que se controla”, afirmó el ciclista europeo.

Nairo Quintana sigue buscando equipo. Foto: Instagram: Nairo Quintana

Me molesta un poco, porque hay proteger a gente en estado vulnerable, pero aquí no se dieron explicaciones FACEBOOK

Y atacó al colombiano por las formas en las que ha internado defenderse, abe recordar que Dekker es un firme defensor del ciclismo transparente, luego de tener problemas de dopaje en sus años sobre la bicicleta.



“¿Por qué consumió tramadol? El único modo en que pudo llegar al organismo es por ingesta oral (...) Me molesta un poco, porque hay proteger a gente en estado vulnerable, pero aquí no se dieron explicaciones. Y aunque el ciclismo actual es mucho más limpio, esto es una advertencia. Si ingirió eso, ¿entonces qué otras cosas pudo haber tomado?”, explicó.



No solo apuntó al fichaje, aprobó el infierno que vivió Nairo Quintana en el último año, tiempo en el que buscó y tocó todas las puertas posibles para encontrar equipo y correr en 2024, para el neerlandés es la consecuencia de sus actos.

Nairo Quintana habló de su difícil momento. Foto: EFE

Quintana pagó por lo que hizo, pero que él y Movistar no hayan respondido preguntas es sinónimo de un ciclismo de viejos tiempos FACEBOOK

“Quintana pagó por lo que hizo, pero que él y Movistar no hayan respondido preguntas es sinónimo de un ciclismo de viejos tiempos”, señaló Dekker al hablar de la firma de contrato.



Pero la frase más lapidaria fue cuando afirmó que es un error por parte de la escuadra española fichar al ciclista colombiano. “Movistar no debió ficharlo porque no hubo explicaciones. Que en 2023 una empresa tan grande le haya dado otra oportunidad es un lujo”.

​

Thomas Dekker, contra el dopaje, en el ciclismo: “El doping estaba por todas partes, en nuestro equipo, en otros equipos. Cortisona, bolsas de sangre, pastillas para dormir. Si uno está rodeado constantemente del absurdo, piensa que es normal”, fue la confesión que hizo en el año 2016, cuando lanzó su libro autobiográfico.

HAROLD YEPES

DEPORTES

