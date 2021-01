Las cinco claves de Nairo para el 2021

Nairo Quintana ya comenzó a rodar por las carreteras de Boyacá, luego de haberse sometido a dos operaciones de las rodillas, tras las caídas en el Tour de Francia.

Quintana tiene varias expectativas en este 2021, año en el que quiere sacarse la espina, tras no poder rendir de la mejor manera en el Tour, prueba en la que terminó en la casilla 17 a una hora, 03 minutos y 07 segundos del campeón, el esloveno, Tadej Pogacar.



Estas son las claves del ciclista del Arkea-Samsic para la presente temporada.



1. Se demorará en competir. La idea de recuperarse de la mejor forma la tiene clara. Nairo ha comenzado, hasta ahora, a montar en bicicleta, en salir a entrenar en carretera, pero su participación en las competencias, al parecer, se demorará un poco.



Y será así porque hasta ahora trata de coger el ritmo encima de la bicicleta, luego de la suspensión de los entrenamientos debido a la operación.



De igual manera, el director deportivo de la escuadra francesa, Yvon Ledanois, confirmó en una entrevista que Nairo no competirá al menos durante los primeros tres meses del año, porque no lo quieren apurar y la idea es que se recupere bien para afrontar la temporada.



2. ¿Tour o Giro? Nairo y sus entrenadores no han decidido nada sobre cuál de las dos carreras harán. El Tour es casi fijo que reciban una invitación, como el año pasado, pero en los últimos días se filtró un anhelo en el Arkea-Samsic de ir al Giro.

#Cycling@NairoQuinCo retoma sus entrenamientos tras ser operado de sus dos rodillas en octubre. Sin saber cuándo arrancará, su intención era empezar en el Tour de Colombia, prueba ya cancelada en 2021.



🎥 IG Nairo Quintana.





Eso no es tan claro, porque primero deberán esperar una carta de invitación, pues Arkea es un equipo de la segunda división. Y en ese orden, la organización de las carreras prioriza las wild card para los grupos de su país.



3. Los recorridos. Se sabe el trazado del Tour de Francia, que será una carrera con dos etapas al reloj, serán 58 kilómetros que no le van bien al ciclista colombiano, hablando de la lucha por la general frente a hombres de la talla de Pogacar o Primoz Roglic, para solo hablar de dos.



El Giro no ha dado a conocer su recorrido, pero se especula que la competencia italiana contará con tres jornadas al reloj, lo que, en el papel, tampoco favorece a los intereses de Quintana y el Arkea.



La Vuelta a España no es que esté descartada, pero será bien complicado que el Arkea obtenga una invitación, pues en ese país hay equipos de la categoría profesional continental mucho más interesados en estar en la carrera.



4. Calendario incierto. Este problema no es solo de Nairo y del Arkea-Samsic, pues aunque hay un calendario trazado de competencia, púes no hay nada confirmado, debido a que el tema de salud por el nuevo coronavirus no se ha podido controlar.



Ya hay competencias con las australianas de comienzo del año que fueron canceladas y aunque la idea es que se realicen las demás, pues se está en manos de lo que diga la pandemia.



5. Los resultados. Nairo Quintana, desde el 2017 cuando fue segundo en el Giro de Italia detrás de Tom Dumoulin no ha podido verle las caras a los mejores del mundo en el podio de una de las tres carreras grandes: Giro, Tour o Vuelta.



Siempre su consigna ha sido la de ganar el Tour, ese ‘sueño amarillo’ que se ha opacado en los últimos años porque su rendimiento es menor al de los demás.



Sin embargo, este año puede ser una buena oportunidad para que pueda brillar, aunque lo primero que hay que hacer es definir qué va correr.







