¿Nairo podría quedarse en Movistar?

Nairo Quintana no solo es figura por su triunfo de etapa el domingo pasado, por el segundo lugar en la general de la Vuelta a España, sino porque el mundo del ciclismo está pendiente de su futuro.

Quintana, como se sabe, terminará su contrato este año con Abarca, la empresa de Eusebio Unzué, quien a su vez tiene un pacto comercial con Movistar, escuadra en la que está desde 2012 y con la que ha logrado excelentes resultados.



Desde finales del año pasado, Nairo ha sido la comidilla en Europa. El tema de su salida o continuidad en Movistar siempre ha sido importante.



Durante el primer semestre de este año se mostraron las primeras cartas. UAE Emirates fue una de las primeras escuadras que mostró interés en contar con el ciclista colombiano.



Luego, ante el rumor, que luego se hizo realidad, de la salida de Vincenzo Nibali del Bahrain, el nombre de Nairo sonó, pero nunca se concretó nada, no pasó del rumor.



Pocos días antes del Tour de Francia, y durante la competencia, se manejó la información de que el Arkéa, de la categoría profesional continental, sería la escuadra que habría fichado a Quintana. Casi que se dio por un hecho y hasta se dijo que solo faltaba el anuncio oficial, algo que no ha pasado.



Dos semanas antes del arranque de la Vuelta, el tema del UAE Emirates volvió a sonar fuerte, pero se advirtió que el problema es que allí recibirían solo a Nairo, pero el boyacense quiere buscar cupo en un equipo y llevarse a Wínner Anacona y a su hermano Dáyer, propuesta que no cayó bien en el equipo de Emirates.



Antes del arranque de la Vuelta a España se especuló que el pedalista boyacense tendría alguna opción de quedarse en Movistar, que el equipo tendría algún interés en retenerlo. Sin embargo, han pasado tantas cosas que eso no se ve tan posible.



Nairo está desgastado en la escuadra. No ha tenido un buen ambiente en los últimos años. Las especulaciones sobre el modo de ser del colombiano con sus compañeros ha sido tema diario. Ha recibido críticas y aunque ninguno de los ciclistas que ha salido del Movistar lo ha dicho, sí se es un secreto a voces de los malos ratos de Nairo en el equipo.



A eso hay que agregarle el pésimo momento por el que pasa la relación del mánager de Quintana, el italiano, Giuseppe Acquadro, con Unzué. Y todo parte, según la prensa de Europa, del Giro de Italia pasado, en el que el empresario le habría dicho a Unzué que al ecuatoriano Ríchard Carapaz habría que subirle el sueldo porque tenía pretensiones de otros equipos, entre ellos el Ineos.



En Movistar no hicieron eco de eso. Unzué siempre dijo que no. La relación se rompió en definitiva, según se lee en España, la semana pasada, cuando se supo que Carapaz no estaría en la nómina de la Vuelta debido a unas lesiones que tuvo, tras una caída en un Criterium en Holanda, en el que participó sin permiso del Movistar.



Ese tema obligó a Unzué a afirmar que no volvería a contar en su equipo con un corredor de la cuerda de Acuqadro, lo que se traduce en que Nairo, que es corredor del italiano, tendrá las puertas cerradas en el equipo y estaría a pocos días de anunciar su futuro.



Deportes