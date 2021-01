Nairo quiere correr el Giro: ¿Qué tan real es la opción?

Nairo Quintana quiere experimentar otras fronteras. Ya conocido el recorrido del Tour de Francia, ahora la escuadra francesa, Arkea-Samsic, le apunta al Giro de Italia.

Según lo dio a conocer el diario italiano Gazzetta dello Sport, el equipo estaría dispuesto a solicitar una 'wild card' para la edición de este año, la cual no se ha dado a conocer el recorrido.



Le puede interesar: (Así fueron los pasos de Reinaldo Rueda por la Selección Colombia)



Nairo fue campeón del Giro en el 2014 y en el 2017 ocupó la segunda casilla, detrás del holandés, Tom Dumoulin.



No se sabe mucho de esta idea, pero es claro que el recorrido del Tour, con dos etapas contrarreloj, la primera en Laval y la segunda en Saint-Emilion, para sumar un total de 58 kilómetros entre las dos, no es lo más conveniente para el escalador boyacense.



Nairo ya comenzó a entrenar en carreteras de Boyacá, tras la operación a la que fue sometido en las dos rodillas, luego de las caídas en el Tour de Francia del 2020, las que no lo dejaron terminar dentro de los mejores.



El tema acá es que las organizaciones de las competencias priorizan las invitaciones para los equipos de sus países y es claramente que las escuadras italianas tienen esa seguridad.



Que Nairo quiera ir al Giro es aceptable, pero no es lo más seguro. No lo es porque la organización de la carrera preferiría contar con un equipo de su país y no francés.



Lo otro es que se especula que el Giro, este año, tendrá tres etapas al reloj, lo que tampoco beneficia los objetivos del colombiano.



De igual manera, pues es más factible que Nairo y el Arkea-Samsic repita en el Tour, compita en él, por el mismo tema del respaldo de la organización de la competencia a los equipos de Francia. Por ser un equipo de la segunda categoría y no del World Tour, Arkea-Samsic tiene que someterse a la opción de buscar una invitación para esas pruebas.





Deportes