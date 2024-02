Nairo Quintana y Egan Bernal, las dos caras de la moneda en el Tour Colombia

Una semana atrás los ojos del ciclismo del país y en algunas partes del mundo estaban centrados en los nombres de Nairo Quintana y Egan Bernal, quienes eran dos de los candidatos a ganar el Tour Colombia.

Tras las seis etapas y la conclusión de la competencia este domingo en Bogotá el balance para los dos pedalistas son muy distintos.

De cal y de arena

Quintana pagó caro ese año y medio sin hacer parte de un lote en una competencia por etapas.



Desde finales de julio del 2022, cuando fue descalificado del Tour de Francia porque en dos de sus análisis de sangre arrojó la sustancia tramadol, prohibida en esa época por la Unión Ciclista Internacional (UCI) en competencia, el corredor boyacense no había vuelto a competir en esas condiciones.

Egan Bernal y Nairo Quintana. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Nairo llegó al Tour Colombia y era una novedad. Era su regreso a las carreras tras los rumores de su retiro. Había que responder de la mejor manera a una afición que lo quería volver a ver vestido de ciclista y ganando, pero no fue así.



Movistar armó un grupo en torno a él, a su figura, a su ciclismo, pero no respondió. Mantuvo vivas las ilusiones de luchar por la general hasta el sábado en la etapa reina hacia el alto del Vino, en la que se le cayó la estantería.



Perdió la rueda a 16 km de la llegada y en meta cedió más de seis minutos y quedó a más de siete en la general comandada por Rodrigo Contreras.

Le falta, no se vio bien y ojalá con el tiempo vaya recuperando su nivel, pero es claro que el no tener ritmo competitivo en año y medio le dio un golpe en el mentón y lo mandó a la lona.



No será fácil recuperar sus mejores momentos, eso lo saben en su equipo y hasta en su entorno, pero es claro que es una figura, un referente, aunque esté muy lejos de conseguir los resultados que alguna vez lo acompañaron.

Bernal se defendió

En el otro ‘camerino’ está Bernal, quien llegó a la carrera precedido de una sensacional prueba de fondo de los Nacionales de ciclismo, en la que a falta de 60 kilómetros remontó más de cinco minutos, le faltaron cuatro para el oro y se quedó con el bronces.

Bernal tuvo que hacer parte de la Selección Colombia, pues el equipo Ineos no vino al país. Allí, con Carlos Mario Jaramillo al frente, le trabajaron. Se vio bien, dando pedal, poniéndose en cabeza del lote cuando lo necesitaba.



La etapa hacia el Vino era ideal para conocer su verdadera condición. En los primeros kilómetros hacia el alto no se le vio bien, se fue al fondo del grupo y sufrió.



A medida que se regulando regresó a la punta, estuvo con los Richard Carapaz, Rodrigo Contreras y Jefferson Caicedo, quienes llegaron a definir la carrera.

Nairo Quintana. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Solo lo separaban 29 segundos del primer puesto y era una carta, la que se tenía que jugar, pero sus fuerzas solo le alcanzaron para llegar a ser cuarto en la dura jornada y quinto en la general.



Para él es una victoria. Estar al frente, pelear al general, luchar por estar al lado de los mejores tras dos años después del brutal accidente que casi lo deja en silla de ruedas o que casi le ocasiona la muerte es muy importante, es una victoria.



Se tiene que dar por bien servido y se ilusiona por seguir mejorando para volver a ser el ciclista competitivo que algún día lo fue.



Nairo y Egan, dos momentos distintos, dos resultados diferentes. Ahora, afrontarán su primera parte de la temporada en Europa y Bernal va en mejores condiciones que un Quintana que busca regresar por la senda de la victoria. Difícil, pero lo buscará.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel