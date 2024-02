'Los miman demasiado': Martínez y Nairo destapan los problemas de la nueva generación

Colombia disfrutó hace algunos años los triunfos y logros de la generación de oro que dio el país. Pedalistas como Egan Bernal, Rigoberto Urán, Nairo Quintana y Daniel Felipe Martínez han dejado en alto el nombre del deporte colombiano, pero parece que esas alegrías podrían llegar a su fin.



Hay cierta preocupación por la nueva camada de ciclistas en Colombia, para algunos expertos no hay ningún corredor menor de 22 años que destaque y haga soñar como lo hizo en su día Egan, quien conquistó el Tour de Francia con esta edad.



Rigo lo dijo en su día en una entrevista para TeleMedellín: "La realidad es que no tenemos ningún ciclista bueno en Colombia”, fueron sus palabras al hablar de las promesas del pedalismo colombiano, aunque destacó que los últimos talentos que quedan son Sergio Higuita, Daniel Martínez y Santiago Buitrago.



En los últimos días, el nuevo talento colombiano volvió a ser tema de conversación. El primero en opinar sobre lo que está pasando en el país fue Nairo Quintana, quien habló de los problemas que afronta el ciclismo y cómo están perjudicando a los jóvenes.

Nairo Quintana y Egan Bernal. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

"Es un problema bastante grave. No estamos dejando que los niños sean niños, los estamos profesionalizando muy jovencitos. Eso va a hacer que el ciclismo sea demasiado prematuro", empezó diciendo el corredor boyacense en su entrevista con el Diario As.



"No se está disfrutando de la manera que se debería, por eso que tantos jóvenes dejan el ciclismo, porque ven que se les va la vida, que hay otras cosas también por disfrutar. Y nosotros lo pudimos vivir", señaló Nairo al explicar que a un corredor de 21 años de edad ya se le está exigiendo ser campeón de una grande de Europa.



"Con 21 años subí a profesionales y hoy con 21 años el reto es ganar el Tour de Francia. Han cambiado las situaciones, creo que no solo en el ciclismo sino en todos los deportes. Además, después de la pandemia, ese cambio y ese profesionalismo se hizo más fuerte", indicó.

Nairo Quintana Foto: EL TIEMPO

Nairo Quintana detalló: "La tecnología nos ha obligado a ir cada vez a la carrera. A más velocidad en todos los sentidos. Que no dejemos nada al azar para que el rival pueda tener un punto más adelante. Por eso que realmente el ciclismo está tan igualado en todo y hoy aún es mucho más difícil ganar".

Daniel Felipe Martínez tiene otra opinión

Contrario a lo dicho por el campeón de la Vuelta a España 2016 y el Giro de Italia 2014, Daniel Felipe Martínez, en el podcast Ciclismo a fondo, hizo su propio análisis sobre los problemas que generan que los nuevos ciclistas colombianos no destaquen en Europa.



"Hay que trabajar bastante con el ciclismo colombiano porque talento hay", dijo el actual campeón de la contrarreloj de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo de Colombia.

Daniel Martínez. Foto: EFE

Para el corredor del Bora, hace falta traer esa tecnología que se usa en Europa para medir los tiempos de cada corredor y mejorar sus tiempos: "Se requiere bastante trabajo en Colombia. Talento hay, si analizamos bien, pero estas tecnologías que se usan en Europa, en Colombia se tarda mucho en llegar... Allí como que hay otra mentalidad. Los hicos que salen, los juveniles, no le prestan mucha atención a esto" señaló.



Otra de las problemáticas que reveló el pedalista de 27 años de edad es que hace falta profesionalismo. "No hay esa cultura de ser 100 por ciento profesionales. Ese entrenamiento con vatios y vatio kilo no lo maneja muy bien. Al final, si no entrenas bien y llegas acá a un campeonato mundial de contrarreloj y si no has entrenado sobre una bici de crono o no tienes la aerodinámica adecuada va a ser difícil".



"Otra cara es que los ciclistas que están allí (en Colombia), no sé cómo se manejan las cosas en los equipos del país, pero como que los miman de demasiado", explicó en la entrevista.

Daniel Felipe Martínez Foto: Fedeciclismo

"Cuando llegan a un equipo World Tour ya debes llegar preparado, leer las carreras, estar adaptado al frío, al calor, cosas diferentes a lo que se vive en el ciclismo colombiano... Les cuesta mucho y se requiere un tiempo para que se adapten a estos cambios. Realmente es que cuando llegas a un equipo World Tour ya prácticamente debes estar listo para la batalla, no hay tiempo de espera", finalizó.

