Primoz Roglic ganó la etapa de este sábado en la París-Niza, disputada entre Niza y la Bollene-Vesubie, de 155 kilómetros, y defendió el liderato; Daniel Martínez fue segundo y se subió al podio; Nairo Quintana se defendió de la mejor manera, fue cuarto, en una gran fracción para el ciclismo colombiano.

La fracción tuvo varias emociones desde el principio. Varios corredores saltaron el grupo, hubo fuga, pero al final todo volvió a la normalidad, control del Jumbo Visma y sus rivales pendientes del trazado.



Arkea-Samsic fue uno de los equipos que puso paso, pendientes del momento de Nairo, que era uno de los ciclistas más interesados en atacar, pues estaba a más de un minuto de Roglic.

La montaña hizo su trabajo



Jumbo no tuvo problemas en echarse la carrera encima. El lote, una vez comenzó la subida final, tomó su paso, dirigido por los coequiperos de Roglic, quienes no quisieron sorpresas. Una vez más, Rohan Dennis fue el gregario de oro del esloveno.



A falta de 8 km de la meta, el fuerte paso del Jumbo puso en aprietos a varios de los pedalistas, que se fueron quedando del lote, pero Nairo y Martínez seguían a rueda del equipo dominador.



Adam Yates lanzó un ataque a 7 km de la llegada. Nairo puso su ritmo, pero Roglic y Martínez se le pegaron a la rueda. El ciclista británico del Ineos abrió hueco.



Roglic los contraatacó, pero cerró Martínez, sólido. Pero Quintana sí se quedó, no pudo con el paso al esloveno y a su compatriota, que se le pegó a la rueda al líder.



Nairo trató de llegarles, al lado de Simon Yates, que defendía el segundo puesto de la general, que era amenazado por Martínez, que le daba relevos a Roglic.



El trabajo de Yates dio resultados, pues a 2,5 km de la meta, al lado de Nairo, llegó a Roglic y a Martínez, cuarteto que definió el triunfo de la fracción.



La victoria de Roglic confirma su poderío y el liderato de París-Niza. Excelente jornada para Martínez, que es tercero en la general, mientras que Nairo, que aguantó y no tuvo con qué rematar para el triunfo, ya es quinto, en un buen día para el ciclismo colombiano.



La carrera termina este domingo con un tramo con salida y llegada en Niza, de 115 km.

Clasificaciones

Etapa

1. Primoz Roglic 4 h 02 min 47 s

2. Daniel Martínez m.t.

3. Simon Yates a 2 s

4. Nairo Quintana a 9 s

5. Joao Almeida a 11 s

6. Brandon McNulty a 25 s

7. Jack Haig a 27 s

8. Adam Yates a 29 s

9. Guillaume Martin a 44 s

10. Wout Poels a 56 s



General

1. Primoz Roglic 26 h 26 min 11 s

2. Simon Yates a 47 s

3. Daniel Martínez a 1 min

4. Adam Yates a 1 min 50 s

5. Nairo Quintana a 2 min 04 s

6. Jack Haig a 2 min 12 s

7. Aleksandr Vlasov a 2 min 22 s

8. Pierre Latour a 2 min 56 s

9. Ion Izagirre a 3 min 13 s

10. Joao Almeida a 3 min 29 s



Deportes