Wout van Aert se impuso en la cuarta etapa de la París-Niza, disputada este miércoles sobre 13 km, una contrarreloj individual, y es líder, mientras que Daniel Martínez fue el mejor colombiano y Nairo Quintana cedió terreno.

Martínez hizo honor al título de actual campeón nacional al reloj y en el intermedio cedió solo 13 segundos con Simon Yates, quien fue el mejor en el punto de cronometraje.



Nairo 'pinchó'



Ya en el esfuerzo final, el corredor de del equipo Ineos se desempeñó bien y logró terminar a solo 28 segundos de Van Aert, quien se mostró imbatible.



Nairo no tuvo un buen día, la verdad. El ciclista boyacense del equipo Arkea-Samsic perdió terreno, mucho, en una etapa que no es para él, pero corta, de solo 13 km.



Al final, Nairo perdió 1 min 17 segundos con Van Aert y con Roglic, el gran referente de la competencia, el favorito al título, ya pierde un minuto 15 segundos.



Todo el ahorro que tuvo Nairo en las jornadas anteriores lo perdió en la crono, porque no fue una jornada ideal para él, todo lo contrario para su compatriota Martínez, quien está mejor en la general y en la montaña se defiende de la mejor manera.



Yates se metió en la pelea, hizo una muy buena etapa al crono y ya es cuarto a 49 s del líder y a 47 s de Roglic, que fue al que mejor le fue en el día, como era de esperarse.



El 1, 2 y 3 de Jumbo Visma, luego del tercer puesto en la etapa de Dennis, pues dice a las claras que es el equipo dominador y la escuadra a vencer en la carrera, sin duda alguna, los números lo dicen.



La quinta etapa de llevará a cabo este jueves entre Saint-Just y Saint-Rambart, de 188 kilómetros, con pasos montañosos.



De esos altos, tres son de segunda categoría y los demás de segunda, el último en el km 195 del jornada.

Clasificaciones

Etapa

1. Wout van Aert 16 min 20 s

2. Primoz Roglic a 2 s

3. Rohan Dennis a 6 s

4. Stefan Kung a 10 s

5. Simon Yates a 11 s

6. Ethan Hayter a 14 s

7. Pierre Latour a 19 s

8. Stefan Bessengger a 21 s

9. Mads Pedersen a 25 s

10. Daniel Martínez a 28 s

54. Nairo Quintana a 1 min 17 s

109. Juan Molano a 2 min 11 s



General

1. Wout van Aert 11 h 51 min 05 s

2. Primoz Roglic a 10 s

3. Christophe Laporte a 28 s

4. Simon Yates a 49 s

5. Pierre Latour a 51 s

6. Mads Pedersen a 53 s

7. Daniel Martínez a 1 Min 06s

8. Aleksandr Vlasov a 1 min 09s

9. Stefan Bessengger a 1 min 13 s

17. Nairo Quintana a 1 min 55 s

33. Juan Molano a 3 min 03 s



Deportes