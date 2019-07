Las críticas que le hacen a Nairo Quintana por su desempeño en el Tour

Jeff Pachoud / AFP

El mensaje de Alejandro Valdverde hacia Nairo se dio a conocer en la meta del Tourmalet, luego de que Quintana perdiera tiempo y se alejara de la general con más de siete minutos perdidos. El equipo Movistar planeaba poder frenar el liderazgo del francés Julian Alaphilippe, pero Nairo no pudo seguir el ritmo y se descolgó. "Hemos llevado el mando de la carrera y lo hemos intentado, pero Nairo no estaba bien, cosa que no sabíamos porque no ha dicho nada. No sé qué ha pasado, preguntárselo a él", dijo el ciclista español.