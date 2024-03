Nairo Quintana vuelve a pedalear en Europa: correrá la Vuelta a Cataluña

Nairo Quintana se frota las manos. A pesar de su veteranía siente ansiedad de volver a integrar un lote de ciclistas en Europa, pues no lo hace desde el pasado 28 de julio del 2022, cuando terminó su participación en el Tour de Francia.

Han pasado 603 días desde que el ciclista boyacense dejó de pedalear en una carrera por etapas en el Viejo Continente y desde mañana lo volverá a hacer en la Vuelta a Cataluña, carrera que conoce muy bien, en la que ha sido figura, pues la ganó en el 2016. No lo había hecho por la descalificación de ese Tour por el uso de la sustancia tramadol, prohibida en ese entonces en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Nairo Quintana. Foto:César Melgarejo / EL TIEMPO Compartir

Cuando casi todo estaba perdido y la ilusión de volver a verlo competir en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, apareció Eusebio Unzué, el mánager de la estructura patrocinada por Movistar, quien le volvió a extender la mano.

A pesar de haber sido un bombazo la contratación por un año de Quintana, pues mucha es la expectativa que hay con él y poco se ha hablado del porqué se tomó esa determinación. Unzué habló con EL TIEMPO y contó la razón por la que volvió a contar con Quintana, quien ha sido el corredor que le ha dado muchas satisfacciones en los últimos 12 años.

Por lo que ha hecho en su carrera deportiva no se merecía terminar con lo que le pasó en el último año

“Por lo que ha hecho en su carrera deportiva no se merecía terminar con lo que le pasó en el último año. En la vida se cometen errores y también hay que pagarlos, incluso un hombre tan grande como él”, dijo Unzué. Y agregó: “Fueron demasiado duros con él. Por todo lo que ha hecho, por todo lo que le ha aportado a este deporte no se merecía un año como ha estado ahí como una especie de, no me atrevo a llamarle castigo”. Unzué entiende que los mejores años del pedalista colombiano ya pasaron, pero no desconoce que todavía tiene ciclismo para mostrar en las carreteras del mundo.

“La élite del ciclismo exige. Soy consciente que lo mejor de él lo hemos visto, pero creo que aún le queda ciclismo. Es importante que él traslade toda esa experiencia que ha adquirido a jóvenes ciclistas y saque ese nivel de guerrero que tiene”, precisó el español.

Eusebio Unzue, director del Movistar Team. Foto:EFE Compartir

En medio de la incertidumbre, Johan Bruynell, exciclista belga, exdirector deportivo del US Postal y exmánager del Astana, aseguró que Quintana había sido vetado por el Tour de Francia.

“Tengo de primera mano que la organización del Tour, ASO, ha presionado a equipos interesados en Nairo Quintana para que no lo contraten. Esos equipos necesitan una invitación para correr la competencia y la decisión es obvia”, dijo Bruynell, algo que no se confirmó. Unzué negó que haya existido el veto y consideró que el respeto que le tenían al colombiano influyó para que no tuviera esas opciones de ser contratado.

Por ese respeto que hay hacia él no le llamaría nunca veto

“Un veto… No. Su nombre es respetado en el pelotón. No es lo mismo que un ciclista joven cometa esa clase de errores a que sea uno de los grandes del pelotón que lo haga. Por ese respeto que hay hacia él no le llamaría nunca veto”, contó.

Nairo Quintana Foto:EL TIEMPO Compartir

Nairo Quintana solo firmó por el 2024 con el Movistar, pero Unzué abre la puerta para que el corredor pueda seguir en el grupo, de acuerdo a varias circunstancias. “Este año va a descubrir varias cosas. Podrá ver qué nivel mantiene y deberá saber, de acuerdo al ciclismo actual, dónde está. Nairo es un ganador nato. Se entrena, se cuida y hace todo para estar con los mejores”, precisó. Y sentenció: “Es capaz de encontrar toda esa capacidad cuando tienes la ilusión de estar con los mejores y de vez en cuando les puedo ganar”.

Desde mañana se quita ese sambenito de un año, siete meses y 22 días sin integrar un lote en el pedalismo de Europa en una Vuelta a Cataluña en la que quiere saber en qué momento está y de qué está hecho para este 2024.

Nairo Quintana se frota las manos. A pesar de su veteranía siente ansiedad de volver a integrar un lote de ciclistas en Europa, pues no lo hace desde el pasado 28 de julio del 2022, cuando terminó su participación en el Tour de Francia.

LISANDRO ABEL RENGIFO

@LisandroAbel

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO