Nairo Quintana vuelve a correr, 354 días después de su última carrera

Mucha agua ha pasado debajo del puente para el ciclista colombiano Nairo Quintana, quien tiene entre ceja y ceja la contrarreloj élite varones de este jueves en los Nacionales de ruta, que se realizará en Boyacá.

El trazado, conocido porque fue casi el mismo de los Mundiales de ciclismo de 1995, comenzará en el Terminal de Transportes del municipio de Paipa, con llegada a la Plaza de Bolívar de Tunja, para completar un recorrido de 41,9 kilómetros.

Quintana sabe que debe responder encima de la bicicleta. No es un gran especialista al reloj, pero se ha destacado en ese esfuerzo y más en el lote colombiano.

Nairo vuelve después de estar casi un año sin competir

Es el regreso oficial de Quintana a las carreras de la Unión Ciclista Internacional (UCI), luego de la novela con el tema tramadol, sustancia que arrojó en dos análisis de sangre en el Tour de Francia del 2022 y que no solo le valió la descalificación de la prueba, sino que fue el causante de un gran dolor de cabeza.Su última carrera fue hace casi un año. Ocurrió el 5 de febrero del 2023, cuando en Bucaramanga se colgó la medalla de bronce en la prueba de fondo de los Nacionales de ruta.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Felipe Martínez, Esteban Chaves y Nairo Quintana, el podio de los Nacionales de Ruta 2023. Foto: Fedeciclismo

Han pasado 354 días después de ese logro y luego de un año de incertidumbre vuelve a luna competencia oficial y con el Movistar, el equipo que le dio todo y con el que logró sus mejores éxitos, como los títulos del Giro de Italia del 2014 y de la Vuelta a España del 2016.

La preparación de Nairo para su retorno

El pedalista boyacense se ha preparado para su regreso. Quiere hacerlo por todo lo alto, no solamente tiene a su favor que la crono y la prueba de fondo serán en Boyacá, en el ‘patio de su casa’, sino que una buena actuación le daría la oportunidad de pisar duro en este 2024 que para él es una especie de revancha.



La última etapa al reloj en la que participó fue en ese Tour de Francia de la descalificación, una jornada entre Lacapelle-Marival y Rocamadour, de 40,7 kilómetros, en la que ocupó la casilla 42 a 4 minutos y 08 segundos de Wout van Aert, el ganador.



Nairo Quintana está motivado y no es para menos. Estaba casi que desahuciado del ciclismo. Tocó puertas y no se le abrieron. Se enfrentó a la Unión Ciclista Internacional (UCI), que lo descalificó del Tour, pues el tramadol estaba prohibido, en esa época, en competencia.



Fue al tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS) a defenderse, pero esa instancia le dio la razón a la UCI.



Tendrá su oportunidad en la crono, pero no será fácil. Al frente tendrá a hombres fuertes al reloj como Walter Vargas, Daniel Martínez y Rodrigo Contreras, verdaderos especialistas en la modalidad.

Facebook Twitter Linkedin

De iz.q a der.: Rodrigo Contreras, segundo; Miguel López, campeón; Cristian Muñoz, tercero. Podio de la contrarreloj en 2023 Foto: Archivo particular

Su mejor victoria es esa, que vuelve a la competencia, que es otra vez ciclista competitivo y que tiene hambre de correr y de ganar.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel

Más noticias de Deportes