Nairo Quintana vive polémica en Cataluña con codazo e insulto: 'Le dije si volvió a usar tramadol'

Nairo Quintana no tuvo una buena presentación en la Vuelta a Cataluña, carrera en la que llegó como gregario del español Enric Mas, pero tuvo que abandonar tras sufrir dos caídas en las últimas dos etapas.

El colombiano regresaba a una competencia del World Tour en Europa tras un año y medio de ausencia, su última competencia en el viejo continente fue el Tour de Francia de 2022 en la que salió con un resultado adverso por tramadol y lo privó de la competencia en el 2023.

Nairo Quintana. Foto:Tomada del video Compartir

Nairo no le pudo seguir la rueda a los favoritos y con cada fracción cedía mucho tiempo y perdía terreno en la clasificación general. Además, no fue ajeno de las caídas, sufrió dos, una de ellas lo obligó a retirarse.

Pelea en la Vuelta a Cataluña

Después de que finalizara la Vuelta a Cataluña, salió a la luz una polémica que vivió el corredor del Movistar Team y con el ciclista neerlandés Wout Poels, una pelea que terminó con algunos golpes e insultos.

El diario L'Équipe reveló unas declaraciones que tuvo el pedalista de 36 años de edad en un podcast en las que habló de Nairo Quintana y el problema que tuvieron en la etapa reina, en uno de los ascensos de montaña, justo antes de que el boyacense se fue al suelo.

Nairo Quintana. Foto:César Melgarejo / EL TIEMPO Compartir

Poels dijo que intentó ponerse a la rueda de Enric Mas, pero Nairo se molestó con sus intenciones y le pegó un codazo para quitarlo de su camino. “Estábamos subiendo en un en un puerto y quería mejorar mi posición porque me sentía bien. Quería avanzar, pero nadie me dejaba. Decidí seguir a Mas", colocándose al lado del colombiano quien lo golpeó, señala el pedalista europeo: "Quizás fue molesto, pero no es que quisiera adelantarlo. Pero en un momento dado, me dio un codazo".

Ahí se desató el rifirrate, Poels no se quedó callado. “No estaba lo suficientemente cerca para empujarlo, pero me dio un codazo y discutí con él”, explicó el neerlandés del Bahrain Victorious, quien le recordó su caso de tramadol.

“En ese momento, le pregunté por qué lo hizo. Y por qué se mostró tan agresivo de inmediato. Le dije que estaba tomando tramadol nuevamente y que por eso se comportaba tan agresivamente. Creo que me entendió. Entonces pensé que tal vez no debería haber dicho eso. Pero él mismo estaba lo suficientemente estúpido como para utilizarlo en el Tour de Francia”, expresó el neerlandés sobre su pelea con Nairo.

Nairo Quintana Foto:EL TIEMPO Compartir

La polémica no terminó ahí, metros más adelante, indicó Poels, un pedalista del Movistar lo atacó y le pegó un puño en uno de sus brazos.

“Todo el mundo quiere estar al frente, por eso estaba lleno de gente. Luego intervino Iván García Cortina (el español de Movistar) justo antes de la cumbre. Se sentó y me golpeó en la parte superior del brazo. Me golpeó muy fuerte, me lastimó mucho, entonces tuve una gran discusión con él. Le pregunté por qué hacía eso”, apuntó.

Wout Poels agregó que hizo la respectia denuncia contra Cortina, quien se salió con la suya tras recibir una leve sanción. “Se salió con la suya con una multa de 300 francos suizos y una deducción de puntos UCI, fue un poco decepcionante para mí”.

Wout Poels celebra su triunfo. Foto:EFE Compartir

