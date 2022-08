El caso de la presencia de la sustancia tramadol en dos exámenes del ciclista Nairo Quintana por lo que fue expulsado del pasado Tour de Francia sigue dando de qué hablar.

Mientras el boyacense alista su defensa ante el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS) hay un dato por el que se destaca.



Primer sancionado



Quintana terminó de sexto en ese Tour, pero en sus análisis se le encontró este medicamento que se utiliza para calmar el dolor.



La sustancia está prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI), pero no está en la lista de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), por lo que no es considerado como dopaje.



Hoy, en el listado de ciclistas sancionados de la UCI figuran 63 pedalistas, de ellos siete son colombianos.



El tramadol fue prohibido por la rectora del ciclismo desde el primero de marzo del 2019, pues su utilización puede causar graves accidentes.



Nairo, desde el principio, ha negado que lo haya tomado, declaró que nunca lo ha utilizado en su carrera deportiva.



La UCI, según su reglamento, lo descalificó del Tour de Francia, prueba en la que presentó la anomalía en sus análisis de sangre, algo que le ha dado dolores de cabeza, pues su continuidad en el equipo Arkéa-Samsic estaría en vilo porque aunque se anunció que renovó por tres años más no se ha firmado su continuidad con el grupo.



Quintana rompe una estadística con su caso de tramadol, pues se convierte en el primer ciclista en el mundo en violar la norma de su utilización en una carrera.



Desde que la UCI determinó prohibir el tramadol en competencia no se había presentado ningún caso irregular hasta que en el pasado Tour de Francia en los dos exámenes del colombiano se encontró esta sustancia.



