En contra de todos sus detractores, Nairo Quintana está teniendo un Tour de Francia más que honroso. El ciclista boyacense cerró la segunda semana en el sexto puesto de la general y, aunque seguramente perderá tiempo en la crono que resta, buscará mantenerse en el 'top' de la carrera.

Luego de que Quintana anunciará que atacará en Los Pirineos, cobró eco una información en la que se dice que supuestamente el equipo UAE Team Emirates, en el que milita el esloveno Tadej Pagacar, estaría interesado en contratar al boyacense.



Ante el impacto de esa aseveración, el propio director de la escuadra arábiga, el español Joxean 'Matxín' Fernández, salió a aclarar la situación.



'Puedo garantizar que he hablado con Nairo'

El boyacense resiste en el Tour. Foto: EFE

"Te puedo garantizar que he hablado con Nairo, que tengo 'feeling' excelente con él. Nos lo han ofrecido, es un corredor que me gustaría. Son conversaciones que hemos tenido entre nosotros, a mí me gustaría. Sabemos que Nairo es un campeón y que queremos crecer como equipo. Me encantaría tenerlo, no lo niego, he tenido conversaciones con él y hay un respeto como ciclista y persona, de eso no hay duda", reseña 'Caracol radio' que le dijo 'Matxin' en un diálogo este domingo.



Interrogado por si se ha visto por sorprendido con el nivel de Nairo, Fernández respondió: "No, a quien le sorprenda lo de Nairo Quintana es que no tiene los antecedentes de la calidad de Nairo, cualquiera que sepa un poco de ciclismo sabe que Nairo Quintana siempre va a ser un corredor importante, protagonista, un corredor combativo y sobre todo un corredor con unas características colombianas en todo lo que tiene como escalador y uno de los escaladores que mejor se adapta a las circunstancias donde los escaladores sufren y Nairo es especialista en defenderse con el viento, defenderse con abanicos, defenderse con situaciones de cortes, bajadas, tiene una lectura de carrera espectacular. A quien le sorprenda Nairo Quintana es que no conoce de ciclismo internacional".



Luego de que en redes se dijera que el UAE Emirates "está interesado" en Nairo, el propio Fernández tuvo que salir a aclarar en Twitter la situación:



"He dicho que me gusta Nairo Quintana , como no, es un excelente ciclista… Pero no dije que el UAE esté interesado", aseguró.

Hodeg y Gaviria

Sobre el antioqueño Fernando Gaviria, que integra el UAE, Fernández dijo que no tiene contemplado que participe en la Vuelta a España.



Sobre Álvaro Hodeg, quien también hace parte del equipo pero no ha podido competir por una difícil situación médica, 'Matxín' dijo que lo más seguro es que regrese hasta la próxima temporada.

