Tadej Pogacarse impuso en la etapa 17 del Tour de Francia, en la que el danés Jonas Vingegaard defendió el liderato de la prueba, en una jornada entre Saint Gaudens y Peyragudes, de 129 kilómetros, tras la que Nairo Quintana sigue de cuarto en la general.

La jornada comenzó amarga para el equipo UAE Emirates de Tadej Pogacar, que perdió otro soldado, Rafal Majka, quien no partió por un problema muscular en la pierna derecha.



Los primeros 50 kilómetros fueron tensos, se trataron de presentar escapadas, pero los líderes no dieron tregua, no dejaron que corredores importantes e fueras adelante.



Los que sacaron mejor provecho fueron Alexey Lutsenko y Thiabut Pinot, dos corredores con nombres importantes, pero presentes oscuros en este Tour, a quienes les dieron aval para irse.

Urán, en la pelea



Luego el que partió fue Romain Bardet, quien buscaba la opción de llegar a la punta y se quedó en un grupo al lado de Simon Geschke, Jonathan Castroviejo, Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Gregor Mühlberger (Movistar Team), Pierre-Luc Perichon, Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Romain Bardet, Chris Hamilton, Andreas Leknessund (Team DSM), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert), Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), Quinn Simmons, Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Bob Jungels (Ag2r-Citröen).

Adam Yates no hacía parte del lote principal, perdió la rueda y la opción de pelear por el podio o los cinco primeros puestos.



Nairo cedió terreno en el penúltimo premio de montaña, frente el fuerte ritmo de Brandon, quien marcó McNulty, quien destrozó al grupo, en el que solo sobreviven Pogacar y Vingegaard.



Fuerte ritmo el del UAE Emirates y queda la batalla del título y del podio. Thomas se quedó, nop aguantó el paso de McNulty.

McNulty destrozó la carrera



Nairo fue arropado por el grupo de Gaudu, bueno para él, no se siente solo y le dan una mano para que no ceda tanto tiempo. Thomas va por Lutsenko y con Sepp Kuss.



Casi cerca del penúltimo puerto del día, Pogacar atacó, pero Vingegaard se le fue a la rueda.

A 10 km de la meta, McNulty, Pogacar y Vingegaard eran los punteros, Thomas y compañía estaban a a 1 min 15 s, Nairo venía en un grupo a 2 min 39 s.



A 3 km de la meta los tres punteros llevaban 1 min 35 s sobre Thomas y 3 min 15 s sobre el de Nairo, que conservaba el cuarto puesto en la general.

Tadej Pogacar. Foto: EFE



Vingegaard trató de ganarle la jornada a Pogacar, pero el esloveno lo derrotó en la raya. nairo sigue de cuarto, pero se le acerca Gaudu.



Este juevs termina la alta montaña en el Tour con la fracción entre Lourdes y Hautacam, 143 km, con final en alto.



