Nairo Quintana no sólo tiene en la mira lo que será su próxima temporada deportiva en la que pronto dará a conocer el nombre de su nuevo equipo con el cual buscará figurar en el Giro de Italia y la Vuelta a España. En su cabeza también están los negocios.



(Lea además: Nairo Quintana despeja su futuro y revela una gran noticia)



Es por ello que su tienda, llamada 9.30 Concept Store, penetrará el mercado estadounidense al igual que lo hará en Chile.



(Le puede interesar: Nairo Quintana suelta una bomba y aclara lo que será el 2023)

(También lea: Nairo Quintana al Bahrain: no es verdad tanta belleza)



El ciclista colombiano tiene una de sus tiendas en el centro comercial Nuestro Bogotá, en el occidente de la ciudad, y también en la zona G.



Ahora llegó el momento de incursionar mercados internacionales.



“Ya tenemos un proceso de ventas de franquicias, por lo que ya tenemos listos para Chile y Estados Unidos los primeros proyectos de expansión”, reconoció el boyacense en una entrevista al diario económico La República.



(No deje de leer: Bruno, con estos dos goles, manda a Portugal a octavos en Qatar, video)



Quintana explicó que parte del modelo de negocio de su empresa es el de producir café en Colombia y luego exportarlo a países de Europa, una idea similar a la que ya tiene rodando el también ciclista Rigoberto Urán, con sus tiendas de accesorios para bicicleta y el café.



“De momento seguimos con nuestra línea de negocio de café y restaurante. Nuestros proyectos también van alineados a la venta de café en mayor volumen, por lo que ya en este momento vendemos café para varias regiones de Europa”, especificó Quintana en dicha entrevista.



(Le recomendamos leer: Canelo Álvarez desafía a Messi: 'Que le ruegue a Dios que no me lo encuentre')



En esa revolucionaria idea de negocio y expansión, Nairo agregó que “en la tienda recibimos marcas de manera itinerante que brindan sus propuestas todas las semanas. En esta variedad se podrán encontrar piezas de moda femenina, masculina, accesorios para el hogar, joyas, discos, fotografías, artesanías y artículos de colección genuinos, así como objetos de la cultura colombiana”.



(Le recomendamos: Escándalo en Qatar: jugador se retira del Mundial tras pelea con su entrenador)



Sumada a esta noticia, se agrega la decisión del pedalista de casarse con Yeimi Paola Hernández, de cuya unión hay dos hijos, Mariana y Tomás, una relación estable que tiene 14 años de historia.



ELTIEMPO.COM