¡Carrerón de Nairo en el Tour de los Alpes!

Nairo Quintana terminó en la séptima casilla del Tour de los Alpes, que finalizó este viernes con la etapa entre Valle del Chiese/Idroland y Riva del Garda, de 120 kilómetros, ganada por Felix Grossschartner, tras la que el británico Simon Yates se corono campeón.

Es la tercera vez este año que el pedalista boyacense del Arkea Samsic termina dentro de los diez mejores de una clasificación general en la presente temporada.



Quintana había terminado en la novena casilla en el Tour de los Alpes Marítimos y fue cuarto en el Tour de la Industria & Artigianato.



La etapa final estuvo movida. No terminaba en montaña, pero sí habpia varias subidas puntuables.



Una fuga protagonizó la fracción, integrada por Thibaut Pinot, Felix Grossschartner, Alessandro De Marchi, Tony Gallopin, Roche, Amezqueta y Steinhauser, quienes tuvieron más de dos minutos de ventaja sobre el lote de Yates.



Alejandro Osorio trató de irse en la vuelta final. Acompañado por Nairo, que se movió en busca de subir en la general e ir por la victoria parcial, lo intentó a 12 kilómetros de la llegada.



Los dos colombianos fueron alcanzados y desde ahí a la meta fue una lucha entre los escalados, grupo del que Grossschartner sacó la mejor diferencia para ganar la etapa.



Los resultados de Nairo son buenos. Si bien no ha ganado, pues hay que decir que no está en su mejor forma, pero sí se ha visto adelante con los mejores, tras sus problemas de salud.



Nairo fue operado el año pasado de las rodillas, tras su participación en el Tour de Francia, lo que lo mantuvo alejado de la bicicleta hasta finales del mes de diciembre del 2020.



Llegó a Europa a la expectativa, a saber en que momento está y se ha sentido bien, no perfecto, pero al menor ha mostrado que puede ir a más.





