Nairo, tercer favorito en las apuestas para ganar la Vuelta

La cuenta regresiva para el comienzo de la Vuelta a España, última gran carrera de la temporada, agita desde ya el círculo de apostadores por sus candidatos para ganar el título después de tres semanas exigentes, llenas de mucha montaña. Las más reconocidas casas de apuestas de todo el mundo abrieron sus puertas y las sorpresas ya comenzaron.

El ciclista colombiano Nairo Quintana, que buscará salvar su temporada en esta Vuelta a España, es para los expertos de este deporte el gran favorito a ganar esta competición, lo que ya había logrado en el 2016. Su mal Tour, la mentalidad ganadora y la gran montaña juegan a su favor.



Sin embargo, el corredor boyacense es el tercer candidato para ponerse la corona de la ronda ibérica según las casas de apuestas. En promedio, estos lugares en internet pagarían seis veces cada euro que se le apueste, por lo que muchos de los apostadores ven que su desempeño no es el mismo de sus primeros años en Europa.



Bwin pagaría seis veces cada euro que se le apueste, mientras que Bet365 y Suertia, 5,50 por cada apuesta que se haga por que el colombiano termine ganando el título.



Por su parte, el ciclista australiano Richie Porte, quien tuvo que retirarse en la novena etapa del pasado Tour de Francia por una caída, es el principal candidato en las casas de apuestas.



El líder del BMC tiene una cuota aproximada en los lugares de apuestas por internet de 3,75 por cada euro apostado.



Porte debería tener todos los galones que no gastó en el Tour de Francia. El australiano tiene buenos dotes de escalador. Además, sin ser un gran especialista al reloj sabe defenderse en este terreno.



Las dudas sobre el australiano de 33 años de edad es que jamás ha ganado una gran vuelta, no ha subido a un podio y su mejor figuración fue un quinto puesto en el Tour del 2016.



De otro lado, Sim Yates es el segundo candidato en la casa de apuestas, que pagarían cuatro veces cada euro apostado. El británico tuvo la posibilidad de ganar el Giro de Italia, pero un mal día acabó con esas posibilidades.



Finalmente, el boyacense Miguel Ángel López es quinto en estas apuestas y por él pagarían 11 veces lo que se apueste, mientras que Rigoberto Urán es sexto entre los candidatos de las casas de apuestas, con una cuota de 17 veces por cada euro.



