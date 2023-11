Nairo Quintana volvió a Movistar y ya rodó la primera cabeza

Ya es sabido que el regreso del colombiano Nairo Quintana al Movistar fue una sorpresa para el mundo del ciclismo, pero más allá de la noticia, pues la decisión ha causado inconvenientes en el seno del elenco español.

Quintana salió del equipo en el 2019 y llegó al Arkea-Samsic en el 2020, escuadra en la que estuvo hasta su gran problema del 2022 en el Tour de Francia, cuando fue descalificado por el uso de la sustancia prohibida tramadol.

De impacto

En el Arkea, uno de los que recomendó su llegada fue Yvon Ledanois, un director deportivo que no conocía bien, pues en sus primeros años lo tuvo en el Movistar.



Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, la relación entre Ledanois y Quintana comenzó a dañarse en el Arkea, por lo que el director francés salió del Arkea y volvió al Movistar.



Una vez estalló el escándalo de boyacense en el Tour del 2022, Ledanois una fuertes declaraciones en su contra.

Yvon Ledanois, con los ciclistas colombianos del Arkea-Samsic. Foto: Prensa Arkea-Samsic

"No era su amigo. No quiero unirme a él. Yo no lo obligué a venir, no lo obligué a irse”, dijo el orientador francés.



Sin embargo, duró poco, pues hace poco confirmó que se iría de la escuadra de Eusebio Unzué, poco después de conocerse la reincorporación de Nairo al grupo.



“Mi filosofía número uno es y será siempre la transmisión de mi experiencia adquirida en el ciclismo. Después de un año en el extranjero, sentí la necesidad de ayudar a los jóvenes talentos del equipo de Arkea. Mi esperanza es que con mis compañeros podamos lograr grandes temporadas a través del desempeño de nuestros corredores, empezando por la próxima que se avecina”, dijo el DT en declaraciones que se leen en Ciclo21.

