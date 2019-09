La razón por la que Nairo perdió opciones en la Vuelta

Nairo Quintana aprovechó el segundo día de descanso de la Vuelta a España para salir a rodar un poco y enfrentar a las preguntas sobre su rendimiento en la carrera.

Como siempre fue frentero, no se quedó con nada y hasta habló del problema que lo aqueja y que le impidió luchar por el título.



“Todo iba bien. Gané la etapa, luego Alejandro Valverde se impuso en la otra y fuimos líderes hasta la contrarreloj individual”, dijo el ciclista boyacense.



“Después de esta etapa, pues no nos fue bien. El cansancio se comenzó a sentir y hace cuatro días me llegó un resfriado que no me dejó cumplir mis metas de estar más arriba”, declaró.

En la etapa del lunes me sentí mal. Fue un día duro para mí, pero así es esto, unas veces gozamos y otras lloramos FACEBOOK

TWITTER



"No es agradable que te suelten, te preparas para hacerlo bien, con ilusión, pero luego tienes que luchar contra los rivales. Si te sientes cansado no sabes cómo luchar, es algo que no lo tienes previsto. Da rabia que no te salgan las cosas, pero así es la vida, hay que seguir", declaró.



Quintana advirtió que ahora el objetivo será ayudarle a Alejandro Valverde, quien es segundo en la clasificación general, que domina Primoz Roglic.



Deportes