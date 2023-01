Después de la reveladora entrevista que le dio a EL TIEMPO Roger Legeay, presidente del Movimiento por un Ciclismo Creíble, reconocida asociación por el deporte limpio, se conoció que Nairo Quintana se retiraría del ciclismo profesional.

Según Luis Escobar y los integrantes del equipo del programa 'Ciclismo en grande', Quintana dejaría la bicicleta a nivel competitivo luego de que supuestamente se agotaran las opciones de seguir su carrera en Europa.



Conforme supo EL TIEMPO, el pedalista tiene programada una rueda de prensa para el próximo miércoles, en la mañana, sobre las 9:30 a.m. Al parecer, el anuncio se daría en dicha conferencia. Sin embargo, fuentes cercanas al pedalista boyacense le dijeron a este diario que están sorprendidos por la información expresada en prensa y piden esperar hasta el miércoles.



Luego, en charla con este diario, Luis Quintana, padre del pedalista boyacense, abrió la puerta desde su cariño familiar: "Ojalá se retire".



(En detalle: Nairo Quintana estaría contemplando su retiro: estas son las versiones).

'Ojalá se retire'

Papá Nairo Quintana. Foto: Con información de oficina de presa

¿Qué sabe de la idea de retiro de su hijo, que ha aparecido en versiones de prensa?



La verdad, hace tres o cuatro días no hablo con él, así que no tengo mucha información.



Hace unos días, usted dijo que Nairo viajaría a definir su equipo...



Él ha estado estos días definiendo eso, pero no sé en qué van.



¿En la familia no han hablado del tema?



No, nosotros la verdad no hemos habado recientemente de eso. Hace mucho tiempo comentamos el tema del retiro, pero últimamente no.



¿Y usted quiere que se retire?



Sí, desde hace mucho tiempo quiero que él se retire, ojalá se retire, para que deje de lado esas presiones que tiene encima.



¿De qué presiones habla?



Nairo le ha dado mucho al país, y en Europa no lo tratan como se lo merece, con todos los éxitos que le ha dado a Colombia.

